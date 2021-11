ApoyArte ha alcanzado a 1425 artistas

El próximo jueves 25 de noviembre, la Alianza Francesa de Guatemala invita a la última edición del año, del ciclo de Cine-conciertos en casa. Los usuarios podrán disfrutar de ocho cortometrajes con integración de música en vivo a cargo del pianista Victor Arriaza desde la página Facebook, con la participación de 10 músicos: Maru Amato (flauta), Paolo Villagrán (clarinete), Rosse Aguilar (sax tenor), José Villagrán (trombón), Esly Maldonado (piano/guitarra), Víctor Daniel Gómez (piano), Jazmín Ochaita (bajo), Kevin Escobar (batería), Otto Cano (trompeta y secuencias) y Edson Aroche (piano y secuencias).

El cine-concierto combina la proyección de una película, generalmente muda (pero no siempre es el caso), y la ejecución en vivo de piezas musicales, con uno o varios instrumentos. En la época del cine mudo, de 1895 a 1929, las ejecuciones de las piezas de música en vivo eran sistemáticas; la mayoría de las veces no solo era un piano, sino un conjunto instrumental o una orquesta, que estaba a cargo de musicalizar las películas, utilizando partituras escritas por compositores profesionales especializados.



Conscientes del valor de esta práctica de antaño, hoy en día varios compositores contemporáneos e improvisadores se empeñan en revivir el cine-concierto, proponiendo creaciones musicales originales que le permiten a las nuevas generaciones descubrir la sorprendente modernidad del cine mudo.

el cerdo bailarín muestra su talento artístico junto a una mujer. Ambos bailan y realizan un show que concluye de una forma vergonzosa. Cortesía: Alianza Francesa de Guatemala

Cortos mudos

El pescador de perlas (Francia, 1907); Sueño de un mesero (Francia, 1910); The Cartoon Factory (Estados Unidos, 1924); La langosta fresca (Estados Unidos, 1928); Primer Premio de violoncello (Francia, 1907); Onesime Ama las Bestias (Francia, 1913); El Cerdo Bailarín (Francia 1907) y

Pesadilla de carnicero (Francia, 1907).

El cine-concierto en Guatemala



En septiembre 2016, la Alianza Francesa de Guatemala invitó al acordeonista Virgile Goller, conocido bajo su nombre artístico como “Virgile y su acordeón parlante”, por ser un especialista del cineconcierto en Francia. Virgile dio el primer cineconcierto de la época contemporánea en Guatemala.

La entidad organiza cada año más de 100 manifestaciones en todas las disciplinas artísticas. La red se define como un espacio abierto a la diversidad de pensamiento y de creación, un lugar de expresión y de reflexión, que pretende fomentar el diálogo intercultural. En el 2020 y 2021 estas presentaciones son de forma virtual.

Dato

La Noche de Cine-conciertos se realizará el 25 de noviembre, en la página Facebook de la Alianza Francesa de Guatemala, a partir de las 19:30 horas.