Apoyan recuperación económica del país

Con el objetivo de mitigar los impactos de la pandemia del Covid-19 en el capital humano y sentar las bases para una recuperación sostenible, promover la transparencia en el sector público y mejorar la administración de ingresos, la Junta Monetaria de Guatemala aprobó el Préstamo No. 9194-GT, denominado Préstamo para Políticas de Desarrollo de Respuesta y Recuperación ante la Crisis en Guatemala.

Este financiamiento hasta por un monto de US $500 millones, por ser suscrito entre la República de Guatemala y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), forma parte de las acciones del primer pilar de la Política General de Gobierno 2020-2024, Economía, Competitividad y Prosperidad, del gobierno del presidente Alejandro Giammattei.

El instrumento de US $500 millones otorgado por el Banco Mundial es un financiamiento para Políticas de Desarrollo (DPL, por sus siglas en inglés), que proporciona financiamiento de desembolso rápido para ayudar al país a atender las necesidades de financiamiento, sobre la base de una matriz de políticas públicas orientadas al crecimiento y desarrollo sostenible.

En este sentido, las principales condiciones financieras detalladas en el Convenio indican un plazo de 13 años, que incluye un período de gracia de 5 años, contado a partir de la fecha de aprobación del Directorio del Banco, con una tasa de interés de 1.257%.

Es por ello que el ministro de Finanzas Públicas, Alvaro González Ricci, resaltó que con estas acciones el país se ahorraría 4% en US $500 millones, lo que equivale a US $20 millones al año, por 13 años, un total US $260 millones, que equivalen a Q2 000 millones.

Uno de los objetivos es proporcionar comida escolar en casa mientras que las escuelas continúan cerradas. Foto: Otto Paz/DCA

Marco Scuriatti, representante del Banco Mundial, indicó que el préstamo para políticas de desarrollo para la respuesta y recuperación de la crisis en Guatemala, de US $500 millones, busca apoyar el plan de recuperación económica del país tras los severos impactos de la pandemia de la Covid-19 y el paso de los huracanes Eta e Iota. “Guatemala está en la fase de reactivación, y este apoyo presupuestario permitirá fomentar la recuperación económica y contar con recursos para proteger a los más vulnerables”. Con la aprobación de la Junta Monetaria, se podrá continuar con las gestiones que permitan su envío al Congreso de la República para lograr su aprobación y se prevé que los recursos se puedan utilizar para pagar deuda cara que pueda estar a una tasa alta, representando un ahorro para el Estado de Guatemala. “Felicito al Gobierno guatemalteco por su respuesta rápida e integral a la severa crisis de 2020. Implementó medidas para amortiguar el impacto en los ingresos, la nutrición y el empleo de los grupos vulnerables y de buena parte de la población. Parte de los méritos de esta respuesta se reflejan en los buenos datos de crecimiento de 2021. En el Banco Mundial estamos comprometidos a apoyar al país para reconstruir mejor y avanzar hacia una efectiva reducción de la pobreza y un crecimiento sostenible e inclusivo”, concluyó el representante del Banco Mundial.

El financiamiento apoyará a las políticas del Gobierno para:

Expandir las redes de protección social, incluida la ampliación del Fondo de Protección del Empleo para trabajadores formales suspendidos en el sector privado y el incremento de la cobertura de los programas de transferencias monetarias del 5% al 10% de los hogares (de 166 000 hogares en 2019 a 330 000 en 2022).

Ampliar el acceso a servicios de salud para todos los estudiantes de preprimaria y primaria en las escuelas públicas y proporcionar comidas escolares en casa mientras las escuelas están cerradas, así como raciones de alimentos a hogares vulnerables.

Adoptar medidas integrales de detección para prevenir el aumento de la desnutrición y la inseguridad alimentaria en 50 000 niños en situación de riesgo.

Proporcionar liquidez temporal a través de financiamiento para capital de trabajo a por lo menos 4500 micro, pequeñas y medianas empresas, de las cuales 2000 son propiedad de mujeres.

Con información del Minfin.