Aplausos por el esfuerzo diario

A 11 cupos (y 12 atletas) aumenta la cuota de Guatemala rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio, luego de que remo obtuvo una plaza para el país durante la Regata de Clasificación Continental Olímpica y Paralímpica para América, realizada el fin de semana en Brasil.

Las atletas Yulissa López y Jennieffer Zúñiga fueron quienes lograron el segundo boleto disponible en la prueba de doble par peso ligero, según lo publicó la página oficial de la Federación Internacional de Remo. Queda pendiente la comunicación del ente a los Comités Olímpicos Nacionales para confirmar las plazas por países.

Este es un extracto de la publicación: “En doble par peso ligero femenino, el liderazgo de las argentinas Evelyn Silvestro y Milka Kraljev nunca estuvo en duda, y ganaron la final asegurando su clasificación olímpica para Tokio. Segundo fue Brasil (Isabelle Camargos – Vanessa Cozzi), por delante de Chile (Yoselin Carcamo Ponce – Isidora Niemeyer) y México (Aylin Ibarra Maduena – Fabiola Núñez Zurita). Finalizando en 5o. y 6o. lugar quedaron Perú (Pamela Noya – Camila Valle Granados) y Guatemala (Yulissa López Guerra – Jenniffer Zúñiga). El segundo boleto olímpico disponible irá a Guatemala”.

“Es una sensación de alegría y de dar muchas gracias a Dios por la mayor bendición. Es algo que me causa nostalgia, porque cierro los ojos y me imagino todo el camino recorrido para llegar hasta donde estoy; antes de venir al clasificatorio dediqué este viaje a una persona muy especial para mí que en estos momentos celebra desde el cielo conmigo… Es algo que no puedo explicar, una mezcla de emociones y sentimientos”, relató Yulissa desde Brasil.

Esta será la tercera ocasión en la que el remo guatemalteco participe en unos Juegos Olímpicos, con anterioridad lo hicieron Edgar Nanne y Alberic De Suremain en la cita de Moscú en 1980, y luego repitió Nanne en la edición de Los Ángeles 1984.

Remo se suma a marcha (José Barrondo y Mirna Ortiz), tiro con armas de caza (Adriana Ruano, Waleska Soto y Juan Ramón Schaeffer), pentatlón moderno (Charles Fernández), navegación a vela (Juan Ignacio e Isabella Maegli), natación (Luis Carlos Martínez), y ciclismo de ruta (pendiente la definición del atleta), como clasificados por Guatemala a la próxima cita olímpica.