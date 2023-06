Anuncian la segunda Copa Herbalife de tenis

Foto: EFE

El argentino Lionel Messi anunció ayer su decisión de firmar por el Inter Miami de la Liga Estadounidense de Futbol (MLS), luego de descartar las opciones de regresar al Barcelona o de firmar por el Al-Hilal saudí.

Así lo confirmó en una entrevista conjunta, realizada en su domicilio de París, con los rotativos barceloneses Mundo Deportivo y Sport.

El astro argentino dijo que faltan detalles para oficializar su vinculación.

“Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia”, dijo.

El anuncio de la llegada del argentino Lionel Messi al Inter Miami de la MLS provocó tremenda expectación en Estados Unidos, y los precios de las entradas para su posible debut se dispararon en las plataformas de venta en línea, hasta superar los US $9 mil (Q70 380) para el Inter Miami-Cruz Azul del 21 de julio.