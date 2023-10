Academia de Geografía e Historia de Guatemala recibió distinción

Foto: EFE

Luego de 148 días de manifestaciones pacíficas que complicaron múltiples proyectos de cine y televisión, el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA) llegó a un acuerdo temporal con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP), en el cual se indica el regreso de los escritores a sus puestos.

A través de un comunicado de prensa, la WAG confirmó que la huelga se levantó el pasado 26 de septiembre, a partir de las 5:01 (hora Guatemala); aunque no se han aceptado aún en totalidad los términos, los guionistas pudieron regresar a labores a partir del 28 de septiembre y el convenio tendrá

vigencia hasta mayo de 2026.

Términos y condiciones

Entre las solicitudes que el gremio hollywoodense solicitó para reactivar labores, se encuentra: aumento salarial. Los libretistas tendrán un incremento de 12.5 por ciento, aunque algunos solo un 3 por ciento anual.

En el caso del streaming recibirán una remuneración de hasta el 50 por ciento de las regalías fijas nacionales y extranjeras, siempre y cuando las producciones sean vistas por al menos el 20 por ciento de los usuarios de la plataforma en cuestión durante los primeros 90 días de su estreno o en los primeros 90 días de cualquier año de exhibición posterior.

Los estrenos de series y películas dependerán de la casa productora y de los convenios aceptados.

Se indicó que otra de las demandas es la no utilización de Inteligencia Artificial (IA) para la elaboración de material literario, ya que todo aquel producto generado por esta herramienta no se considerará fuente, por lo que no podrá utilizarse para quitarle el crédito a un guionista.

Al mismo tiempo, los escritores podrán utilizar una herramienta de IA siempre y cuando tenga el consentimiento de la casa productora para la que laboran y se sigan las políticas correspondientes; paralelamente, la empresa no puede exigir que se utilicen estas herramientas.

Otros de los requerimientos importantes es el mínimo de guionistas que una producción deberá contratar. Para un programa de seis episodios se piden tres dramaturgos; series de entre 7 y 15 episodios contarán con seis literatos. De necesitar más temporadas, el número de guionistas tendrán que ser definidos desde que se presente la orden de episodios.

Estas nuevas normas entrarán en práctica a partir de enero, por lo que series que ya están vigentes como The Last of Us, The Whites Lotus o The bear, no tienen que cumplir con las exigencias.

El grupo sindical tendrá una última votación para aprobar o denegar las condiciones entre el 2 y el 9 de octubre; en caso de que la mayoría no acepte lo presentado, la huelga podría retomarse.