15 empresas se unen a programa de lactancia

En la última década, las ventas de artículos nacionales a Centroamérica se han incrementado, a tal punto que en 2021 superaron los envíos a Estados Unidos (EE. UU.), nuestro principal socio comercial.

De acuerdo con estadísticas del Banco de Guatemala (Banguat), a agosto del año en curso, las exportaciones volvieron a superar levemente a las estadounidenses.

El año pasado se negociaron US $4514.8 millones al Istmo y US $4281.1 millones a EE. UU.; es decir, US $233.6 millones más (5.2 por ciento).

A agosto de 2022, las exportaciones a la región cerraron en US $3527.4 millones (32.4 por ciento del total), mientras que a la nación norteamericana fueron de US $3498.6 millones (32.1 por ciento del total).

En los 10 años anteriores, el principal socio comercial de Guatemala en Centroamérica ha sido El Salvador, seguido por Honduras, naciones con las que Guatemala inició, a mediados de 2017, un proceso de integración aduanera para la libre circulación de mercancías.

Pedidos que lideran

Los principales 10 productos de exportación a la región son: energía eléctrica, grasas y aceites comestibles, gas propano y manufacturas de metales comunes.

También tejidos o telas, aluminio, alimentos preparados para animales, materiales plásticos y sus manufacturas e hilos e hilazas, según el banco central.

Este comercio incluye otras mercancías como farmacéuticos, manufacturas de papel y cartón, detergentes y jabones, hierro y acero, tuberías y accesorios, así como bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres.