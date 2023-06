Vecinos corren para celebrar el Día del Padre

Foto: EFE

Kylian Mbappé le comunicó formalmente al Paris Saint-Germain que no prolongará su contrato, que concluye el 30 de junio de 2024, por lo que el club se plantea traspasarlo para que no salga gratis, informó L’Equipe.



La estrella francesa transmitió su decisión por medio de una carta que el PSG recibió esta tarde, en la que señala que no ejecutará la opción para una temporada adicional, indicó el diario deportivo.



Eso significa que Mbappé, de 24 años, quedaría libre al final de la próxima temporada y comenzar a negociar con cualquier club a partir del 1 de enero.



Fuentes del PSG aseguraron a L’Equipe que Mbappé no se irá gratis, por lo que si el jugador no manifiesta voluntad de renovar será traspasado en las próximas semanas.



El atacante estrella renovó por dos temporadas con el PSG, con una opcional, hace justo un año, cuando se daba casi por hecho que se iría al Real Madrid.



Este será el tercer año consecutivo que el futuro de Mbappé copa los titulares. En el verano de 2021, el Real Madrid llegó a ofrecer 200 millones de euros por el futbolista, incluso si solo le quedaba un año de contrato.