Los futbolisas con más minutos de juego en 2023

Impresionante fue ver la destreza y habilidad con que manejaba y preparaba su aparato Aldon Yoel Pérez Marcos, quien hizo una demostración de vuelo con parapente, deporte extremo que está muy de moda entre los turistas.

A una altura aproximada de 980 metros, Pérez Marcos, de 12 años y estudiante de sexto grado, maniobra el paracaídas en el Parque de Aventuras Paragliding, en las montañas de la aldea Saspán, San José La Arada, Chiquimula.

El menor, originario de la aldea Las Lomas, San Jacinto, Chiquimula, cuenta su historia de superación, luego de que fue adoptado por Nelson Villafuerte, dueño del parque, quien le enseñó una forma de alcanzar sus metas por medio del vuelo libre.

“Soy de una aldea pobre. Le hacía favores a una señora y ella, un día, me pidió un gallo y se lo llevé, pero yo no sabía que era tía del dueño del parque (Villafuerte). Él me ofreció un paseo y yo, muy contento, acepté. Entonces me llevó al lugar y me indicó que me iba a enseñar a volar”, comentó el infante.

“Me gustó tanto este deporte, que lo empecé a aprender. Es una práctica cien por ciento segura. El único riesgo es que la vela falle, pero llevamos un paracaídas de emergencia”, explicó el pequeño.

Con un año de maniobrar en el aire y la ayuda de otros tres navegantes experimentados ha dominado esta práctica extrema en las alturas.

“Tuve que recibir un campo escuela, en donde te enseñan a controlar la vela y, cuando ya se domina el ejercicio, se sale a volar. Esto se hace en una o dos semanas. Se puede tomar como un trabajo, pero todavía lo estoy practicando”, añadió.

“He asimilado bastantes cosas y estoy bastante agradecido. Es un deporte muy bonito”, manifestó Pérez Marcos.

Sin miedo a las alturas y acostumbrado a estar entre las nubes, compartió que siente muy lindo volar. Le transmite seguridad, ya que no se dan muchos problemas. Como él expuso: “A veces la vela se dobla, pero se compone sola”. Además del parapente, practica canopy, y se muestra contento con lo que realiza.

Dato

Parapente: deporte que nace de la idea de los montañistas, quienes buscaban bajar volando en paracaídas las cumbres que ascendían. El término se crea de la contracción de las palabras paracaídas y pendiente.