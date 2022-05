El Granada golea y conquista media permanencia en Mallorca

Foto: EFE

Palma, EFE.- El Granada está muy vivo en la lucha por evitar el descenso luego de golear este sábado 2-6 al Mallorca en Son Moix y salir de las últimas posiciones en un partido intenso, de mucho desgaste físico en un terreno de juego convertido en una caldera por casi 19 mil aficionados del equipo balear que vieron frustrado el sueño de apalabrar la permanencia con una victoria.



El Mallorca se había preparado a conciencia para celebrar la tercera victoria en Palma con Aguirre en el banquillo, después de los triunfos ante el Atlético de Madrid y el Alavés. Pero la fiesta finalizó en tragedia deportiva.



Ensayó la “final” anticipada por la permanencia en el terreno de juego y en los actos previos al choque. El club balear bajó el precio de las localidades, repartió paellas gratis y regaló 10 mil banderas para llenar las gradas.



El público respondió, pero su equipo no estuvo a la altura de las circunstancias. No supo hallar la fórmula para imponerse a un rival aguerrido.



El madrugador gol del colombiano Luis Suárez (min 6) alteró todas las coordenadas del choque y obligó a los mallorquinistas a redoblar sus esfuerzos para nivelar el marcador.



El Mallorca estiró sus líneas, aún a costa de dejar espacios a los peligrosos contragolpes de un Granada valiente, que apoyó a Suárez con una línea de tres formada por Puertas, Collado y Machís.



Cuando no se veía la manera de que el ataque balear prosperara, surgió Salva Sevilla. El almeriense, un veterano de 38 años y con muchas batallas futbolísticas a su espalda, interpretó como nadie una asistencia de Vedat Muriqi para empatar el partido con un derechazo imparable para Maximiano.



En el minuto 42, De Burgos Bengoechea anuló un gol de Pablo Maffeo por posición adelantada del lateral mallorquinista, como quedó en evidencia en las imágenes de la jugada.



La segunda parte fue una locura. En 9 minutos, 3 goles subieron al marcador, dos del Granada (Escudero y Puertas) y uno del Mallorca (Raillo) cuando perdía 1-3 y en Son Moix se mascaba la tragedia.



El recinto mallorquinista era una caldera empujando a su equipo para empatar cuando otro veterano del futbol español, Jorge Molina, de 40 años, batió a Sergio Rico con un disparo pegado al palo derecho del meta cedido por el PSG. Luego cerró el marcador demostrando sus condiciones innatas de goleador.



Molina, que había sustituido a Luis Suárez, también fue el autor de un triplete en la victoria del conjunto granadino en la primera vuelta.



El equipo nazarí aprovechó a la perfección la debilidad defensiva de su rival. Marcó 6 goles en 5 remates a la portería, los 3 últimos, obra de Molina (2) y Uzuni, en medio de una enorme decepción en las gradas, que quedó de manifiesto con gran parte de los aficionados abandonando el campo con muchos minutos por delante y ya sin fe en la remontada.



El Granada gana la primera final por la permanencia, sale del descenso y deja al Mallorca en situación crítica, sobre todo por la mala imagen que dio en un choque que era determinante para sus intereses.