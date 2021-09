El Gabinete particular de José Manuel Mayorga Saravia

Protagonizada por Simu Liu, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings es la más reciente entrega del Universo Cinematográfico Marvel, y en apenas tres días ya ha logrado una recaudación de más de 146 millones de dólares. Esta es la primera adaptación cinematográfica de Shang-Chi, un oscuro personaje con una larga e interesante historia.

Todo empieza en 1972, cuando Marvel Comics quería capitalizar el interés del público por las películas de artes marciales e intentó adaptar el popular programa televisivo Kung Fu, pero este le pertenecía a la casa matriz de su rival, DC Comics. Negándose a aceptar la derrota, los de Marvel consiguieron los derechos de un personaje mucho más antiguo: el Doctor Fu Manchu, famoso supervillano asiático creado por el inglés Sax Rohmer en 1913 y que ya había sido adaptado anteriormente al cine y la televisión. Aparte de utilizar muchos de los personajes de Rohmer, Marvel creó un personaje original: el hijo de Fu Manchu, Shang-Chi, quien abandona el legado criminal de su padre y adopta una vida heroica.

Creado por el escritor Steve Englehart y el artista Jim Starlin, Shang-Chi hizo su debut en Special Marvel Edition #15 (1973). Un par de números después, la publicación fue rebautizada como The Hands of Shang-Chi: Master of Kung Fu, aunque la numeración siguió ininterrumpida. Después de que el dúo creativo original se retiró, fue reemplazado por una serie de artistas y escritores, de los cuales destaca el trabajo de Doug Moench, quien tomó las riendas de la narrativa desde el número 22 hasta el fin de la serie, diez años después.

Los cómics de Shang-Chi presentaron historias de espionaje sazonadas con abundantes combates de artes marciales.

Los cómics de Shang-Chi presentaron historias de espionaje sazonadas con abundantes combates de artes marciales y fueron bastante populares. Esto no quiere decir que los cómics no tuvieran elementos racistas, como es de esperar de un producto “asiático” creado por blancos en los 70. Al revisar esta primera serie, es notable el hecho de que la tez de Shang-Chi siempre fuera color anaranjado, a pesar de que ya se contaba con tecnología para producir tonos de piel más naturales. Y en las portadas del cómic, frecuentemente se hallaban frases como “La galleta de la fortuna dice ¡MUERTE!”.

Luego del cierre de su serie, en 1983, el personaje pasó a un plano secundario en el Universo Marvel, haciendo apariciones aquí y allá, en títulos como Marvel Team-Up, Marvel Knights y X-Men, y en videojuegos como Marvel Strike Force y Marvel Duel.

Shang-Chi no volvió a tener un cómic propio hasta 2020, cuando se publicó una miniserie homónima escrita por Gene Luen Yang con arte de Dike Ruan y Philip Tan. Una segunda miniserie del personaje se estrenó en mayo de este año.