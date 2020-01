El City acaba con el sueño del Port Vale; Wolves y United jugarán el desempate

Londres, EFE.- El Manchester City, rival del Real Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones, acabó con el sueño del modesto Port Vale, de la cuarta categoría del futbol inglés, al que superó por 4-1 en la tercera ronda de la Copa (FA Cup), mientras que el Wolverhampton y el Manchester United tendrán que jugar un desempate en Old Trafford luego del 0-0 entre ambos.



El conjunto que dirige el español Pep Guardiola, defensor del título, no lo tuvo, no obstante, del todo fácil. Los animosos pupilos de John Askey llegaron incluso a igualar con un tanto de Tom Pope (min 25) la diana inicial del ucraniano Oleksandr Zinchenko (19).



Pero apareció el argentino Sergio Kun Agüero para devolver el mando al City (min 42), que ya no lo abandonaría. El joven Taylor Harwood-Bellis, de 17 años, finiquitó el partido del Ettihad Stadium, que cerró el ya más consagrado Phil Foden con el cuarto a los 76 minutos.



Guardiola, pese a la diferencia de categoría, formó un once de garantías, con Claudio Bravo; Joao Cancelo, John Stones, Taylor Harwood-Bellis, Angeliño; David Silva, Ilkay Gundogan (Thomas Doyle, min 78), Oleksandr Zindhenko; Bernardo Silva (Riyad Mahrez, min 77), Phil Foden y Sergio Kun Agüero.

Sin goles

El Manchester United y el Wolverhampton nivelaron sin goles y tendrán que resolver la llave en el juego de desempate el martes. (EFE)

En el Molineux Stadium, los Wolves del portugués Nuno Espirito Santo y el United del noruego Ole Gunnar Solksjaer firmaron tablas sin goles y se jugarán el martes el pase.



El argentino Sergio Romero fue un seguro bajo los palos de los diablos rojos, que ahora tendrán el factor cancha a favor después de un encuentro intenso en el que también tuvieron ocasiones, como un lanzamiento de falta del español Juan Mata que salió rozando el palo.



Nuno tuvo que recurrir luego del descanso al delantero mexicano Raúl Jiménez, inicialmente suplente, y también tuvo su ocasión para dar la victoria al Wolverhampton, rival del Espanyol en los dieciseisavos de final de la Liga Europa.



En cambio, ni unos ni otros encontraron el acierto frente a la portería rival y se tendrán que jugar su continuidad en el terreno del United.



No falló el Leicester, segundo de la Premier, contra el Wigan, al que liquidó con 2 tantos en el primer periodo, un autogol de Tom Pearce (min 19) y una diana de Harvey Barnes (40).



El Fulham, que lucha por retornar a la Premier, sorprendió al Aston Villa, al que superó por 2-1 en Craven Cottage merced a una diana desequilibrante de Harry Arter; y también sucumbió, pero en casa, el Brighton, por 0-1, contra el Sheffield Wednesday con un tanto de Adam Reach, que alcanzó un resultado histórico, pues llevaba 27 años sin superar a un equipo de la máxima categoría.



Pese a un magnífico tanto del paraguayo Miguel Almirón, el Newcastle tendrá que jugar un desempate en St. James Park tras ser incapaz de superar al Rochdale (1-1), que forzó el desquite con un gol de Aaron Wilbraham a 11 minutos del final. También tendrán que repetir enfrentamiento el Watford y el Tranmere Rovers después de un increible 3-3 después de que los locales llegaran a la media hora final con un 3-0 a favor.



Un triplete de Adam Idah y un gol del cubano-alemán Onel Hernández certificaron el pase del Norwich City en el campo del Preston Noprth End (2-4).



El Bournemouth, con un doblete de Philip Billing, se deshizo con claridad del Luton Town (4-0) y el Southampton superó al Huddersfield Town por 2-0.