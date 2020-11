Zverev puede con Schwartzman y deja al argentino al borde de la eliminación

Londres, EFE.- Rafael Nadal sucumbió este martes contra la potencia y determinación de Dominic Thiem, que venció al español por 7-6 (7) y 7-6 (4), y está dispuesto este año a reclamar el título de las Finales ATP que se le escapó en 2019.



El austríaco, en uno de sus mejores duelos en pista cubierta, infligió una derrota mentalmente muy dura para un Nadal que tuvo oportunidades para llevarse la primera manga, con dos bolas de set, y que en la segunda llegó a marchar con rotura arriba, antes de salvar tres puntos de partido y acabar cayendo en el desempate.



El español no concretó sus oportunidades y se marcha del segundo partido con una victoria y una derrota en su casillero que le obligarán a jugarse sus opciones de semifinales en el último choque del grupo Londres 2020 contra el griego Stefanos Tsitsipas.



La clave de la derrota de Nadal estuvo en el primer set, que podría ser catalogado como uno de los mejores que han jugado estos dos tenistas entre ellos. Una hora y 12 minutos de pelea cerrada por un desempate con oportunidades para ambos y que se llevó el más acertado.



Antes, el camino hasta el 6-6 no decepcionó. Un intercambio de juegos al servicio que se tambaleaban entre la eficacia del saque y el miedo a caer, con dos tenistas que no concedieron ni un solo punto de break en toda la manga.



Nadal consiguió forzar un iguales, mientras que Thiem disfrutó de un 15-30 con 3-3 y un 0-30 con 4-4 desactivados por el español.



La igualdad condujo a un tie break que podría haber caído para cualquier lado. El español comenzó mal, con una fallida dejada, pero se llevó los dos siguientes puntos hasta cometer una doble falta que puso el 2-2.



El error, lejos de desconcentrar a Nadal, le llevó a tomar carrerilla y escalar hasta el 5-2, con dos saques, desventaja que Thiem limó.



El austríaco ya salvó un 3-5 contra Tsitsipas en su debut y estaba listo para acometer una remontada parecida.



Igualó a 5, pero hizo una doble falta comprometedora, que ponía el set en bandeja a Nadal. Sin embargo, un revés a la red sepultó sus opciones, que se hundieron aún más con la pérdida de un segundo punto de set y con la consecución de la manga por parte de Thiem, sellada con una espectacular derecha invertida.



El mismo golpe que le falló en la segunda manga, cuando se confió con punto de break a favor del español, dejó la pista libre para descargar toda la energía en la derecha invertida y Nadal encontró en el paralelo la vía a la primera rotura.



Un break inerte y caduco, porque Nadal no sostuvo la ventaja y la dejó escapar en el siguiente juego, revitalizando a Thiem y entregándole de vuelta el timón.



El austríaco no fue capaz de amarrarlo del todo. Tuvo la victoria a un paso, cuando forjó tres puntos de partido, con 0-40 en el saque de Nadal, pero no tumbó al español.



Le dejó un hilo de vida al que agarrarse y Nadal tiró de él con todas sus fuerzas. Revirtió la situación y encaminó el set a otro desempate, pero fue frenado de nuevo.



Comenzó con mini break, lo perdió y Thiem le pasó a partir del 3-3, cuando un passing de revés dejó clavado a Nadal en la red.



La derrota deja a Nadal aún con muchas opciones de pasar a semifinales, pero para ello tendrá que verse las caras con Tsitsipas el próximo jueves.



Thiem, que suma dos triunfos, se metería en semifinales si Tsitsipas derrota esta noche a Andrey Rublev.