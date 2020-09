Y el amor…¿qué?

En estos años de corazones rotos y problemas amorosos, lo que más me ha quedado claro es que el amor no es una lámpara inagotable de aceite, como bien dijo Jaime Sabines en su poema Los amorosos. Para algunos, el amor funciona como la materia, por eso andan transformando su cariño tan seguido.

Esta semana la pregunta fue general porque, vamos, de repente ustedes me salen con problemas que yo ni me imaginaba. Veamos qué dice el público.

“Seis años enamorada de la misma persona. Solo quiere sexo, nada serio”.

Queridísima amiga, date cuenta. Si él no quiere lo mismo que tú, lo mejor es salir de esa relación. Es tóxico e injusto quedarnos en un lugar en el que no quieren lo mismo que nosotros. Vas a encontrar amor en otra parte, deja de quedarte con las sobras.

“Mi ex quiere ser mi amigo, pero también buscó a su ex anterior”.

Amiga, tal vez el amigo quiere ser amigo de todas. De amiga ya no se valen los celos, pensate bien si querés la amistad.

“Me iba a comprometer este año, pero luego me pidió tiempo y todo se terminó”.

Debe ser difícil tener algo tan serio y que acabe de la noche a la mañana. Solo te puedo decir que por algo pasan las cosas, y es mejor que haya terminado así a que se hubiera comprometido contigo mientras tenía dudas. El amor es diferente para todos, unos quieren compromiso, otros quieren vida, otros quieren una mezcla de los dos. Tal vez sí te quiere, pero ¿su amor no está en esa etapa y se asustó? No lo sabremos, pero creo que es mejor que te haya dejado así, a que se hubiera comprometido solo para seguir con un esquema que tal vez no le aportaba.

Te mando un abrazo y espero que compres un litro, al menos, de helado de vainilla.

“Con mi sex buddy somos amigos. Siempre hablamos de algo serio, pero de repente resultó con novia y ahora no sé qué hacer. Me pongo triste. ¿Qué hago?”.

Amiga, sé que no querés alejarte de él porque es tu “amigo”, pero las amistades son bilaterales y yo creo que si querés algo más y él no (porque… si apareció con otra novia, no quería amiga), lo mejor es que te alejés un tiempo.

A veces no somos el amor de la vida del amor de la nuestra. Eso duele un tiempo, pero siempre se supera con helado de vainilla.

“Empecé a salir con alguien, justo antes de la cuarentena. ¿Debería de seguir?”.

Amiga, si te gusta, dale viaje. No hay reglas en este juego. Será difícil, pero lo bueno es que, si siguen juntos, después todo se sentirá súper fácil.

…En conclusión

Queridísimos, me la he pasado muy bien en este Señorita Corazón hablando de poliamor, rupturas y mejores amigos. De verdad que quisiera que no hubiera pandemia para invitarlos a que nos comiéramos un helado de vainilla juntos. Y el amor… ¿qué? Ya llegará… sean pacientes.

Abacho,

Señorita Corazón.