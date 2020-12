Xavi, Maradona, Messi, Pelé y Ronaldo, Balón de Oro al mejor equipo historia

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, reconoció ayer que a Isco Alarcón, últimamente sin minutos en el conjunto blanco, no le ha dado la oportunidad de demostrar el jugador que es y aclaró que su situación es un momento puntual.

En los últimos tres partidos decisivos que el Real Madrid ha disputado contra Sevilla, Borussia Mönchengladbach y el Atlético de Madrid, Isco no ha jugado ni un minuto. En la víspera del choque de hoy contra el Athletic, cuestionado por la situación de su jugador, Zidane aclaró que el centrocampista malagueño tendrá su oportunidad.

“Isco va a ser un jugador importante. Es verdad que últimamente no juega mucho y que no le doy la oportunidad de demostrar el jugador que es, es cierto. Es un momento puntual. Lo siento por mis jugadores, les quiero mucho y no voy a olvidar lo que he hecho con ellos”, explicó.

El técnico francés también dejó claro que el Real Madrid no ha cambiado nada en la última semana respecto a otros períodos del curso en los que su equipo se ha mostrado más irregular tras cosechar malos resultados. Madrid, EFE

