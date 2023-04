Vuelve con más fuerza Foo Fighters

Foto cortesía de Sony Music

Después de un año difícil, por la pérdida de su baterista Taylor Hawkins, la banda estadounidense Foo Fighters regresa con But Here We Are, álbum que será publicado el 2 de junio próximo.

Este es su undécimo disco, y fue producido por Greg Kurstin y el grupo. Es un testimonio de los poderes curativos de la música, la amistad y familia. Rescued es la primera de 10 canciones que abarcan toda la gama emocional.

El disco está disponible para preordenar ahora en https://shorturl.at/fF045 con todos los pedidos anticipados, incluido su primer sencillo.