Vlahovic se exhibe y mantiene a la Juve en la pelea

Fotos: EFE

En una gala repleta de ausencias, sobre todo en el plano masculino, Leo Messi, quien no se presentó a los premios, y Aitana Bonmatí, que cerró un curso inmejorable, se coronaron como los mejores jugadores del mundo en la gala de entrega de los premios The Best de la FIFA.

Ni Kylian Mbappé, que jugó la noche del domingo con el Paris Saint Germain, ni Leo Messi, que no acudió a Londres en el que puede ser el último gran premio de su carrera, ni Erling Haaland, que se recupera de una lesión, que lo ha hecho perderse los últimos nueve partidos con el City, estuvieron en el Apollo, de Londres.

Aitana Bonmatí volvió a arrasar, tal y como lo hizo en el Balón de Oro.

Así, los The Best confirmaron la superioridad de Aitana en una temporada brutal para la atacante del Barcelona, en la que ganó absolutamente todo en lo que participó. La futbolista catalana también estuvo presente en el once ideal de la FIFA, junto a Olga Carmona, del Real Madrid, siendo las dos únicas españolas en este reconocimiento. El once estuvo compuesto por Mary Earps, en portería, Carmona, Lucy Bronze y Alex Greenwood, en defensa; Keira Walsh, Alessia Russo y Lauren James, en el centro del campo, y Aitana, Ella Toone, Alex Morgan y Sam Kerr, en ataque.

El español Pep Guardiola y la neerlandesa Sarina Wiegman ganaron como entrenadores.

La presencia de nueve damas en el escenario contrastó con solo Rúben Dias y Ederson Moraes que recogieron el del once masculino, formado por Courtois en portería, Kyle Walker, Dias y John Stones, en defensa; Bernardo Silva, Jude Bellingham y Kevin de Bruyne, en el centro del campo, y Erling Haaland, Kylian Mbappé, Leo Messi y Vinícius Júnior, en ataque.

El premio Puskas al mejor gol le fue otorgado a Guilherme Madruga, por su chilena desde fuera del área con el Botafogo.

Quien sí estuvo fue Pep Guardiola, que se llevó el galardón a entrenador del año, por delante de Simone Inzaghi y Luciano Spalletti, en uno de los reconocimientos más claros de la noche. El español también le dedicó el premio a su padre, de 92 años, que le acompañó a la ceremonia. En el de director técnico de futbol femenino, Sarina Wiegman, seleccionadora de Inglaterra, triunfó por delante de Jonatan Giráldez, del Barsa, y Emma Hayes, del Chelsea.

No fue el único para Inglaterra, ya que Mary Earps, clara favorita, se impuso en el de mejor portera a Cata Coll y a Mackenzie Arnold. En la distinción del Puskas, Guilherme Madruga, quien marcó una chilena con Botafogo en la Serie B brasileña, se alzó como ganador por delante del misil del paraguayo Julio Enciso y de la rabona de Nuno Santos, del Sporting de Portugal, contra el Boavista.