Vital votar en consulta popular

Es vital asistir a las urnas electorales el próximo 15 de abril del año en curso, para volcar nuestro apoyo irrestricto a efecto la comisión internacional pueda decidir legalizar un corredor hacía el atlántico por Belice, que permita a Guatemala, utilizarlo para una salida al mar de productos y armonizar y fortalecer las relaciones con el pueblo de Belice.

El actual Gobierno está haciendo enormes esfuerzos por consolidar una salida al problema de muchos años y no es justo que el pueblo mismo quiera –por indolencia– dejar que el tiempo siga pasando sin tomar actitudes serias y legales, que nos siga inmersos en un impase como están otros países que tienen disputas territoriales, las que han originado guerras de grandes consecuencias dolorosas, por todo ello, considero vital acudir este 15 de abril a las urnas para , atracar en la casilla del SI.

El no asistir a esta consulta significaría una alta traición a nuestro propio pueblo, puesto que la Soberanía radica en el pueblo mismo, y si esta no se une y se apoya lesiona este derecho constitucional nacional e internacional. Debo reconocer que existen grupos sociales enemigos de este ejercicio de Consulta de manera más simple Cabildo Nacional, puesto que al establecer este límite ambos países se van a beneficiar y no habrá más violaciones a los estados soberanos.

Hago un llamado como guatemalteco responsable a todos para que acudamos sin miedo y temor alguno a ejercer este derecho de otorgar apoyo directo a las acciones de Gobierno ante los organismos internacionales de forma civilizada y patriótica, y dejar solo de criticar contra todo sin accionar como debe de ser y hacer valer el clamor de: “Pueblo unido jamás será vencido”. ¡Vamos pueblo a defender y apoyar un reclamo que es justo y oportuno! No te quedes en casa como un irresponsable, pues ello compromete tu legado a nuestros hijos y compatriotas.

*Jorge Ernesto Fingado/Miembro activo de A.P.G.