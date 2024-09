Vida en Rosa Tour de Belanova emocionó en Guatemala

EFE

El músico brasileño Sérgio Mendes, uno de los principales representantes de la bossa nova, murió este viernes a los 83 años en Estados Unidos, confirmaron familiares.

A través de un comunicado, la familia aseguró que la salud del compositor y arreglista había sufrido un importante deterioro por síntomas prolongados del coronavirus.

Una leyenda brasileña

Nacido en 1941 en Niterói, ciudad vecina de Río de Janeiro, y formado como pianista clásico, se convirtió en uno de los principales exponentes de las modernizaciones de la bossa nova, por sus arreglos con el piano, un instrumento con el que creó innovaciones armónicas para este género musical.

Mendes deja un legado de más 35 álbumes en el que incluyen sonidos como los de la bossa nova, el folklore y el jazz. En su palmarés se incluyen tres premios Grammy y una nominación al Óscar por ser el coautor del «Real in Río», un tema que se incluye en la película animada de Disney «Río».

En casi seis décadas de carrera, el cantautor, pionero de la música brasileña, colaboró con músicos fundadores del género brasileño bossa nova, una fusión de jazz y samba, como Antonio Carlos Jobim y con su mundialmente conocida banda «Brasil ’66».

El álbum de 1966 “Herb Alpert Presents Sergio Mendes & Brasil ’66” fue platino, y su canción “Mas que Nada”, que encabezó las listas, fue regrabada más tarde con los Black Eyed Peas, en 2006.

Su interpretación de 1967 de la canción de Burt Bacharach “The Look of Love” se hizo más popular que la canción de Dusty Springfield, que apareció en la película de James Bond “Casino Royale” de 1967.

Para el documental de “2020 Sergio Mendes: In The Key of Joy”, el aclamado cineasta John Scheinfeld revela las fuerzas que dieron forma a la increíble trayectoria personal y profesional de Sergio. En el filme, amigos y colaboradores cercanos de Mendes como Herb Alpert, Common, Harrison Ford, Quincy Jones, John Legend, Pele y will.i.am comparten historias sobre este ícono y su legado musical.