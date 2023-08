Victoria crema en Diriamba

El Comité Olímpico Guatemalteco (COG) celebró ayer una ceremonia en un hotel de esta capital, en la cual reconoció con un beneficio económico a los atletas y sus entrenadores que ganaron medallas en los recién pasados XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023.

El COG ofreció un desayuno para los deportistas y sus técnicos, tiempo durante el cual el presidente Jorge Rodas aprovechó para emitir su discurso y después rendir homenaje a deportistas y personalidades destacadas.

Uno de los momentos más emotivos fue el acto que se hizo de manera póstuma para Sergio Camargo, exdirigente de la institución entre 2009 y 2013, quien fue impulsor del deporte, cuyo fallecimiento acaeció el pasado 17 de junio. Las palabras para recordarlo fueron llevadas por Érick Barrondo, quien ganó la única presea olímpica del país durante su gestión.

La delegación guatemalteca en San Salvador, integrada por 340 hombres y mujeres, participó en 31 de los 37 deportes incluidos en el programa de competencias para lograr la tercera mejor participación en estas justas regionales, solo superada por Barranquilla 2018 y San Salvador 2002. Érick Gordillo, triple medallista de oro en natación, agradeció el gesto y comentó sobre su preparación para las próximas competiciones.

“Vemos con mi entrenador que el trabajo que se ha hecho empieza a dar resultados y es un logro no solo mío, sino de mi familia y todos los que me han apoyado, lo cual me tiene satisfecho y con deseos de lograr un buen resultado en los Juegos Panamericanos”, expresó el tritón.

“Acabo de regresar de mi séptimo mundial de natación y es una gran experiencia, este es el que más he disfrutado porque no llevaba presión y obtuve un decimoquinto puesto, lo cual me satisface porque voy por buen camino”, acotó. “Mi prueba favorita es los 400 m combinados, pero en la que estoy más cercano de conseguir la marca olímpica es en los 200 m mariposa, entonces me estoy enfocando más en esa porque creo que ahí tengo más futuro”, sentenció.