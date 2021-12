Vicente Fernández, el adiós a un grande

Los Ángeles (EE. UU.) EFE

El parque Universal Studios Hollywood, en Los Ángeles, California, se ha empapado de espíritu navideño para una programación especial por las fiestas que tiene a Harry Potter y al Grinch como protagonistas.

El parque indicó que estas actividades ya se pueden disfrutar en Universal Studios Hollywood y que estarán a disposición de los visitantes hasta el próximo 9 de enero.

El universo de magia de Harry Potter, una de las grandes atracciones de este parque, tiene ahora un toque navideño con Christmas in the Wizarding World of Harry Potter.



Con esta propuesta especial de Universal Studios Hollywood, el entrañable pueblo de Hogsmeade de las novelas de J.K. Rowling se ha decorado con luces navideñas y con nieve falsa en los tejados.



Además, el famoso castillo de Hogwarts es ahora el lugar escogido para un gran espectáculo de luces y fuegos artificiales ya en la noche, que está inspirado en las Navidades y que usa la banda sonora de las exitosas películas de Harry Potter.



Por otro lado, el menú del pub The Three Broomsticks de las historias de Harry Potter ofrecerá especialidades navideñas.



El Grinch

Más allá del famoso niño mago, Universal Studios Hollywood también ha llevado la Navidad a otras partes de su parque y ahí entra otro personaje muy típico de estas fechas: el Grinch.

el castillo de Hogwarts, con iluminación navideña.

Bajo el título Grinchmas, el parque se ha preparado con una representación teatral inspirada en las andanzas de este cascarrabias que odia todo lo que gira en torno a la Navidad.



Ese pequeño show de teatro y música se celebra bajo un árbol navideño de casi 20 metros de altura en Universal Plaza, uno de los puntos más concurridos del parque.



Villancicos como banda sonora constante, actuaciones especiales de coros por las calles, nieve artificial y luces y adornos en cada esquina redondean la celebración de la Navidad en Universal Studios Hollywood.