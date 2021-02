Ventanas Artísticas ya se desarrolla en Plaza España

Dua Lipa reeditó hoy su celebrado disco Future Nostalgia, considerado uno de los mejores del pasado año por la crítica musical, con cuatro temas inéditos como We’re Good, cuyo videoclip también estrenó hoy.



Bajo el subtítulo de The Moonlight Edition, esta nueva encarnación de su segundo disco de estudio incluye además las colaboraciones que la artista británica ha lanzado en los últimos meses: Prisoner con Miley Cyrus, Fever con Angéle, Un día con J. Balvin y Bad Bunny y la versión de Levitating con DaBaby.



Concebido como un homenaje a la música disco de los años 1980 y producción de figuras como Jeff Bhasker, Ian Kirkpatrick, Stuart Price, la prensa se rindió ante este álbum que suma seos nominaciones a los próximos premios Grammy.



Future Nostalgia fue además un éxito de público, con canciones que acumulan no menos de 6 mil millones de reproducciones hasta el momento, especialmente Don’t Start Now, Physical y Break My Heart.



El disco, que tomaba el relevo al ya exitoso Dua Lipa (2017), contó con otro relanzamiento el pasado mes de agosto pensado para los clubs de baile, con remezclas, nuevas versiones y colaboraciones de altura, como las de Madonna, Gwen Stefani y Mark Ronson.



Ante la imposibilidad de ofrecer conciertos de la que debería haber sido una de las giras del pasado año, se ideó un formato en streaming titulado Studio 2054 que recibió 5 millones de visionados de pago en todo el mundo y que contó con la participación de otras estrellas, como Kylie Minogue, Elton John y FKA Twiggs.

Agencia EFE