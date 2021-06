Venezuela convoca a 15 jugadores más para Copa América por el brote de Covid en su concentración

Caracas, EFE.- La selección venezolana de futbol convocó este sábado a 15 jugadores más que se unirán a la concentración de la vinotinto en Brasil, donde debuta mañana en el partido inaugural de la Copa América, tras un brote de Covid-19 en el equipo, informó la Federación Venezolana de Futbol (FVF).



Por medio de un comunicado publicado en sus redes sociales, la FVF confirmó que 11 integrantes de la delegación dieron positivo a Covid-19 en una prueba que les hicieron los servicios médicos al llegar a Brasil.



De los 11 positivos, 8 son jugadores y 3 miembros del equipo técnico que “fueron aislados inmediatamente”, agregó la información. Sin embargo, la FVF no publicó los nombres de los jugadores que tienen Covid-19 y que, por tanto, no podrán jugar el torneo.



Estos ocho futbolistas se unen al centrocampista Tomás Rincón, capitán de la selección, que no se subió al avión en el que la vinotinto viajó a Brasil debido a “un malestar físico y un cuadro viral”.



También fueron bajas de última hora Wilker Ángel y Rolf Feltscher al haber dado positivo por Covid-19 en el último test realizado antes de viajar.



La FVF destacó que “a todos los integrantes” de la expedición “se les realizaron pruebas PCR antes de salir de Venezuela con resultado negativo”.



Ante la situación, decidieron convocar “de emergencia a un grupo de jugadores de reemplazo, quienes ya están listos para unirse hoy mismo a la concentración”.



La decisión la tomaron, según explicó, en concordancia con la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol), la liga de futbol venezolana, así como los clubes y entes nacionales involucrados.



A continuación la lista de los 15 futbolistas que se unirán a la concentración:



Porteros: Yhonatan Yustiz (Aragua), Giancarlo Schiavone (Metropolitanos) y Luis Romero (Portuguesa).



Defensores: Eduardo Ferreira (Caracas), Diego Osorio y Francisco La Mantía (Deportivo La Guaira).



Centrocampistas: Leonardo Flores (Caracas), Cristhian Rivas (Estudiantes de Mérida), Christian Larotonda (Metropolitanos), Abrahan Bahacille (Metropolitanos), Richard Figueroa (Zamora) y Robinson Flores (Metropolitanos).



Delanteros: Jan Hurtado (Redbull Bragantino-BRA), Eric Ramírez (Dunajska Streda- ESL) y Daniel Pérez (Brujas-BEL).