Van Aert se impone en la crono definitiva que encumbra a Pogacar

Orlando, EFE.- Costa Rica y Jamaica sufrieron este viernes para vencer a Surinam y Guadalupe, respectivamente, con lo que se clasificaron para los cuartos de final de la decimosexta edición de la Copa Oro.



Aunque los triunfos de ambas selecciones llegaron con suspenso y por la mínima, al final Costa Rica, que remontó un gol en contra, se impuso 1-2 a la de Surinam, mientras que Jamaica, que abrió la doble jornada en el Exploria Stadium, de Orlando (Florida), hizo lo propio para obtener el mismo marcador contra Guadalupe.



Después de haber ganado ambos seleccionados los dos partidos que han disputado, Costa Rica y Jamaica tendrán que definir al líder del Grupo C, cuando se enfrenten el martes en el mismo escenario.



Los ticos siguen sin mostrar su mejor futbol, al quedarse sin el control del balón, ni poder dominar el centro del campo, lo que les generó muchos problemas y falta de gol en la primera parte que terminó empatada 0-0.



En la segunda parte, Surinam consiguió el 1-0 por mediación del delantero Gleofilo Vlijter, su mejor jugador en lo que va de torneo cuando se cumplía el minuto 52.



El gol en contra hizo que Costa Rica reaccionara con rapidez en el minuto 58 el veterano delantero Joel Campbell se encargó de nuevo de poner el empate en el marcador con el 1-1, que sería decisivo.



Especialmente porque el empate dejó tocada a la defensa de Surinam, que vio como otro de los jugadores de referencia de Costa Rica, Celso Borges, un minuto después, a los 59, marcó el 1-2, que al final sería el resultado definitivo y el que les da el boleto a los cuartos.



Como le sucedió a Surinam, Guadalupe luchó bien, pero la experiencia de Jamaica proporcionó una ligera ventaja a los Reggae Boyz, que los dejó con el triunfo y la clasificación a la siguiente ronda.



Guadalupe comenzó brillantemente con un gol temprano. En el cuarto minuto, los Gwada Boys aprovecharon una jugada fallida de Jamaica y contraatacaron.



Un mal despeje del defensa jamaicano Amari’i Bell superó al arquero Andre Blake, quien milita en el Philadelphia Union, y marcó un gol en propia meta, lo que dio a Guadalupe la ventaja de 1-0.



El primer gol animó el partido mientras Jamaica seguía presionando a Guadalupe en busca del empate.



Jamaica obtuvo su respuesta 10 minutos después, a los 14, ya que respondió con un contraataque que tomó desprevenida a la defensa guadalupeña y encontró el empate 1-1.



El delantero jamaicano Cory Burke supo alinear perfectamente el balón para lanzarlo al segundo palo. Este es el séptimo gol de Burke en 17 partidos con el equipo.



En la segunda mitad, estaba claro que ninguno de los equipos quería terminar el partido con un empate.



Finalmente, en los últimos minutos del tiempo reglamentario, a los Reggae Boyz no se les negaría la posibilidad de congelar el partido y lo hicieron muy bien.



El delantero de Jamaica Junior Flemmings utilizó un ingenioso juego de pies para pasar a la defensa rival y con un remate de zurda, a los 87 minutos, superó las piernas del portero de Guadalupe Yohann Thuram-Ulien, que no pudo tocar el balón y se fue directamente al fondo de la red.



El gol aseguró un resultado crucial para Jamaica, que ahora comparte el pase a cuartos de final con Costa Rica, ambos con seis puntos, y además del liderato del Grupo C.



Costa Rica y Jamaica definirán el primer puesto de la zona en la tercera y última doble jornada, que será la despedida para Surinam y Guadalupe.