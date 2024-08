Unifican esfuerzos para lograr bienestar

Los medallistas olímpicos de París 2024, Adriana Ruano (oro) y Jean Pierre Brol (bronce), visitaron las instalaciones del Diario de Centro América y Tipografía Nacional para compartir con nuestros lectores y usuarios un podcast que fue transmitido en vivo por medio de las distintas redes sociales de este rotativo.

Los deportistas fueron recibidos por trabajadores de la institución, quienes formaron un pasillo para entregarles su cariño y retribución con los más calurosos aplausos.

Ambos agradecieron el gesto y manifestaron sentirse muy bien por cada muestra de afecto que les ofrecieron.

“No siento que la medalla me haya cambiado. Sigo siendo yo, que me reúno con mi familia y hago mis rutinas diarias. Claro que me siento agradecida con todos los guatemaltecos”, manifestó Ruano.

“Quizás no me encanta mucho dar autógrafos, porque siento que no lo merezco; pero sí que me gusta saludar a los pequeñitos, pues siento que se les puede inspirar a alcanzar sus metas”, refirió Brol.

“Durante la caravana no importó el clima, realmente nos contagiamos del entusiasmo de las personas y nos habría gustado poder bajar del bus y firmarles a cada uno por donde pasamos”, añadió el medallista de bronce.

“Básicamente, he dedicado mi vida al deporte, pues desde muy pequeña comencé en el ballet; después hice gimnasia y posteriormente me integré al tiro, donde he alcanzado mis mejores logros”, reconoció la campeona olímpica.

“Mi hija me preguntó si podía pegar una calcomanía de un corazón en mi teléfono y yo le sugerí que mejor lo hiciera en mi escopeta. Precisamente, en el lado que se miraba por la televisión, porque al ser zurdo, la colocamos en el lado que no me obstruyera la vista. Ese símbolo se volvió familiar y por eso lo hacía con las manos cuando me tocaba el turno para que en casa supieran que estaban conmigo”, confesó Brol, quien comparte el récord mundial de su especialidad.

“Una costumbre, más que un ritual, que hemos preparado con mi psicólogo Ricardo González, es que siempre tratamos de tener un horario, normalmente son de 30 a 40 minutos antes de que me toque ir a disparar; se hace una rutina de calentamiento físico, tanto de los músculos como de los ojos. También, un poco de visualización, pues hacemos como que tiramos frente a una pared para no entrar como tan en frío a la a la ronda de competencia”, explicó Ruano.

Ambos deportistas coincidieron en que es necesario contar con mejores instalaciones para la práctica de su disciplina.

Después de la entrevista, el director de este medio, Carlos Morales Monzón, los invitó a su despacho, donde luego de felicitarlos por su magnífico desempeño, les hizo entrega de unos reconocimientos elaborados en la imprenta local.