Una velada llena de ritmo, coordinación y movimiento

En una tira recientemente publicada por Jeff Smith (1960), sus personajes Fone Bone y Phoncible P. Phoney Bone juegan a patear una pelota pero en el último instante Phoney quita la pelota y Fone se va de espaldas. Esto pasa tres veces. La tira es un homenaje a los personajes de Peanuts de Charles F. Schultz, pero también es una forma de superar un trago amargo, pues es la tercera vez que un estudio le dice a Smith que va a hacer una película animada de Bone, solo para retirarse en último momento. La última vez fue Netflix, que no solo canceló el proyecto sino que cerró su departamento de animación.

Es un revés, pero Smith tiene abundantes razones para no ponerle demasiada atención. Tiene una larga y exitosa carrera como dibujante, con decenas de premios en su haber, incluyendo premios de la National Cartoonist Society, así como premios Harvey y Eisner.

Smith es famoso por su serie Bone.

Smith empezó a familiarizarse con el dibujo gracias a los cómics, las tiras de los diarios y los dibujos animados. Luego de la universidad, puso una empresa de animación, pero pronto se dio cuenta de que no era lo suyo y se volcó al dibujo de cómic. Ha trabajado para DC y otras

editoriales.

Mucha de su fama se debe a su serie más exitosa, Bone, la cual creó en 1991, influenciado por las obras de Walt Kelly, Art Spiegelman, Frank Miller y Alan Moore. Smith dice que empezó a bocetar los conceptos de la serie cuando tenía cinco años de edad. Smith creó la editorial Comic Books para publicar Bone, pero el proceso de publicar de forma independiente fue sumamente arduo, pues Smith lo hacía todo, desde escribir la historia y dibujar las páginas hasta contestar las cartas de los lectores, enviar las artes al impresor, manejar los pedidos y hacer la contabilidad.

Tanto trabajo comenzó a hacer que Smith se atrasara con la producción de Bone, hasta que logró convencer a su esposa de que dejara su empleo en Silicon Valley para administrar la empresa. Como resultado, Smith pudo reenfocarse en el dibujo y las ventas mejoraron. Smith publicó 55 números de Bone entre 1991 y 2004.

El cómic en blanco y negro tuvo mucho éxito y se ha recopilado en varias colecciones de tapa dura y de bolsillo comerciales, incluida una serie de nueve libros que recopilan los 55 números, reeditados en color por el sello Graphix de Scholastic. En 2004, cuando Cartoon Books lanzó lanzó una versión“mamut” que reunía la serie completa en blanco y negro en un volumen de 1,300 páginas, la revista Time calificó a Bone como “la mejor novela gráfica para todas las edades publicada hasta ahora”. En 2009, se hizo un documental sobre su vida, titulado The Cartoonist: Jeff Smith, BONE, and the Changing Face of Comics.