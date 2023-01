Una película personal de Steven Spielberg

El timbre de voz de Maripaz Sierra ha sonado en varias radios de Guatemala. Las cabinas se han llenado de complicidad familiar entre la locutora y los radioescuchas que piden sus canciones favoritas o envían saludos, porque aunque existen plataformas digitales, algunos prefieren lo tradicional. Luego de diez años de trayectoria, desborda energía, alegría, esfuerzo y sinceridad. “A lo largo de estos años he cuidado mi credibilidad”, afirmó.

Practica a diario el contacto sincero con su público. “Hay días malos, todos somos seres humanos, pero estamos conscientes de que cuando encendemos el micrófono tratamos de contagiar ese ánimo, aunque no haya”. “La audiencia se siente parte de ti y es válido permitirte humanizarte y compartir con el oyente”, confesó.

Su cercanía con los micrófonos fue gracias a su mamá, la locutora Ruth Duarte. Recordó que en muchas actividades en su casa convivió con el locutor Josué Morales, el actor César García Cáceres, Chalío Titipuches, y más. Aunque su progenitora no quería que siguiera sus pasos, unos boletos la encaminaron a su primer castin. “Me gané unas entradas al cine y mientras esperaba observé que había otra fila que era una audición para una radio, me presenté y me contrataron”.

Para la entrevistada son vitales las audiciones. “Yo siempre recomiendo asistir a los cástines. Debe perderse el miedo y prepararse porque estás en contacto siempre con el rechazo que no es por un mal trabajo, a veces son variadas las razones”, apuntó.

Sierra ha agradecido que durante su camino de la locución haya encontrado a grandes mujeres que le han apoyado y dado oportunidades como Evelyn Tello, Andrea Alcázar y Gabriela Orozco.

Actualmente, trabaja para Radio Estrella 89.3. Esto lo combina con la comunicación corporativa. Además, es presentadora de televisión, ha prestado su voz y ha actuado para más de 25 marcas comerciales. Es docente y conferencista en temas como voz y dicción, comunicación asertiva, imagen personal y más.

Su paso por la actuación

También ha laborado para distintas compañías teatrales con las obras El enfermo Imaginario, Un ataúd para 2, La Bella y Bestia, Recorrido de Leyendas, Lo mejor de ella, entre otras.