Una mujer rumbo al infinito

Por: Manuel Noriega

Los incipientes The Beatles viajaron desde Liverpool a Londres para hacer una audición frente a Mike Smith, de Decca Records, en 1963. También acudió la banda llamada Brian Poole and The Tremeloes. Unas semanas después, Smith comunicó al representante del cuarteto que se habían decantado por la otra formación.

A no ser que un apagón borrase a The Beatles, como en el argumento de la película Yesterday, los cuatro de Liverpool son probablemente la banda más conocida del planeta, con cientos de millones de copias vendidas. Cualquier casa de discos se pelearía hoy por editar su música. Sin embargo, el día de Año Nuevo de 1962, un cazatalentos de Decca Records les dijo que no eran del interés de la discográfica. Paul, George, Pete y John viajaron desde Liverpool a Londres para hacer una audición frente a Mike Smith, motivo por el que una banda llamada Brian Poole and The Tremeloes también estaba allí.

Unas semanas después, Smith comunicó a Brian Epstein, el representante del cuarteto mundialmente conocido, que, finalmente, se había decantado por la otra formación. Los Beatles firmaron unos meses más tarde con Parlophone y, en 1963, vio la luz su primer disco, Please please me. Pero Smith y Decca no fueron los únicos que perdieron el tren del éxito conducido por The Beatles. Entre los cuatro que fueron a hacer la prueba con la casa de discos, había un nombre que parecía no encajar: el de Pete Best.

En aquel viaje, Best era el batería y permaneció como tal hasta agosto de ese mismo año cuando, por entonces, Brian Epstein le comentó que sus compañeros del cuarteto creían que no estaba a la altura y fue reemplazado por Ringo Starr. Sin embargo, no les guarda rencor: “No tengo nada que perdonarle (a Paul McCartney, el único vivo de los que prescindieron de él)… Tomaron una decisión cuando eran jóvenes que salvaguardaban su futuro”.

Continuará…