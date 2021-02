Una fábrica de cerveza de no menos de 5 mil años de antigüedad es descubierta en Egipto

Paranormal Activity, una de las sagas de terror más exitosas de los últimos años, regresará a la gran pantalla en 2022 con una nueva cinta que “reinventará” la película original.



Según una exclusiva del diario The Hollywood Reporter, los estudios Blumhouse preparan el rodaje de este filme, que se basará en la primera entrega, un éxito del cine independiente que costó rodar US $15 mil (Q116 mil 268) y recaudó US $193 millones (Q1 mil 495.9 millones) en 2009 y que además dio paso a una saga de cinco películas.



El director Oren Peli, creador de la franquicia, colaborará con Will Eubank (Underwater) en la futura cinta, cuyo argumento se desconoce. El estreno está previsto para el 4 de marzo de 2022.



Paranormal Activity se ha convertido en una de las sagas más rentables del cine con sus historias de casas encantadas realizadas con un presupuesto mínimo para los estándares de Hollywood y un gran resultado en taquilla.



El filme original contaba la historia de una joven pareja recién mudada a San Diego (California, EE. UU.) que sospecha que en su nuevo hogar habita una presencia demoniaca. Asustados por los extraños sucesos que comienzan a presenciar, los novios deciden grabar en vídeo todo lo que sucede a su alrededor, incluso por la noche.



Tras el inmenso éxito de la primera película, se rodaron otras cuatro entregas. Además se lanzó una cinta derivada (spin-off) llamada Paranormal Activity: The Marked Ones, dirigida especialmente al público latino, y se rodó otra específica para el mercado asiático que nunca llegó a estrenarse.

Agencia EFE