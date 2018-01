Un rosario para el Milagroso Señor de Esquipulas

“Padre nuestro, que estás en los cielos/ un rosario te vengo a cantar / milagroso señor de Esquipulas / toda mi alma te vengo a entregar”. Las líneas del Milagroso Señor de Esquipulas, compuesta por José Ernesto Monzón y popularizada en la voz de Alicia Azurdia, son la enésima muestra de la devoción que Guatemala y el mundo le tienen a la imagen del Cristo Negro, que hoy celebra su fiesta máxima.

Además de los miles de fieles que cada año se acercan a la Basílica ubicada en Chiquimula, al Señor de Esquipulas lo acompañan cientos de historias. Sí, las que han plasmado escritores, cantautores y cineastas, pero también las de los devotos que, o bien llevan su estampa en su billetera, o le han mandado a colocar una placa en su camino de devoción.

En las letras

Los Nazarenos

José Milla

En Los Nazarenos, José Milla aborda al Cristo Negro desde don Juan de Palomeque. Este personaje era uno de los más conocidos en Guatemala, tanto por sus múltiples riquezas como por su carácter despiadado. Afectado de la vista, el hombre decidió ofrecer una visita a la imagen. Al llegar a su camerín, hizo una breve oración y depositó una cadena de oro. Instantáneamente, el velo que cubría sus ojos desapareció y se llenó de gozo.

Durante su viaje de regreso, Palomeque aseguró que lo que había presenciado no era un milagro, sino una transacción económica. Al momento, tocó su bolsillo y sintió la joya que un día antes había dejado, mientras su vista se oscurecía para siempre.

Novena al Santo Cristo de Esquipulas

Nicolás de Paz

El libro Rimas del Peregrino, del historiador Carlos Navarrete recuerda la novena del padre Nicolás de Paz de 1723. En esta, el religioso explica el color de la talla y le da un carácter piadoso: “¡Oh!, como lo han puesto mis pecados, negro y afeado!”, reza la Oración del Día Primero.

En los devotos

El regalo de una madre

Gloria de Briones

Los 15 de enero son muy especiales para Gloria de Briones, una secretaria de 57 años. En un espacio de su hogar, ubicado en la zona 6, un Cristo Negro de Esquipulas la acompaña a diario. Sin embargo, en esta fecha esa réplica de 12 pulgadas, elaborada en madera, resplandece con flores y velas, como muestra de celebración.

Gloria recuerda que su madre sentía mucha devoción por el Cristo Negro de Esquipulas y la crió con esa tradición: “Si ganábamos el grado, nuestro regalo era ir a visitar al Señor. Íbamos en camioneta, cargados de canastos de comida, con mi mamá y una vecina que llevaba a sus nietos. En total, nos juntábamos como nueve niños. Nada más llegar, nos acercábamos a la imagen para agradecer todos los beneficios recibidos y que nunca nos abandonaba. Desde entonces le tengo mucha fe, pues he tenido problemas de salud y siempre me ha ayudado”.

Por la acumulación de personas, Gloria evita viajar en enero hasta la Basílica; sin embargo, además de adornar el altar que tiene en casa, junto con su esposo le rezan una novena y visitan la imagen ubicada en la Catedral Metropolitana. “Aunque mi mamá ya falleció, le agradezco haberme dejado este legado y esta devoción, que espero nunca se me quite, que nunca se me borre”, concluye.

Una imagen mediadora

Paul Córdova

“Estar cerca del camerín del Cristo Negro me hace respirar paz y tranquilidad; siento la presencia de Dios. Es impresionante que una imagen de madera nos dé tanta bendición”, afirma Paul Córdova, editor freelance de 40 años.

Originario de la isla de Flores, Petén, tras su nacimiento fue encomendado al Cristo Negro de Flores, patrón de la localidad. Sin embargo, cuando tenía 6 meses, sus padres lo llevaron por primera vez ante el Señor de Esquipulas. “Era un clásico ir todos a la Basílica el 14 por la noche y quedarnos a dormir en las bancas a esperar el 15 y la Misa Mayor de la festividad. De aquellos tiempos para acá, una o dos veces al año le hago una visita. Forma parte de mi historia, pero va también en mi billetera, pues siempre tengo conmigo su estampa”, expresa.

Córdova relata que volver a Esquipulas es como regresar a casa. Todo es significativo para él, desde hacer la fila hasta acercarse a la imagen. Pero hay una visita que lleva grabada en el corazón, aquel febrero de 1996 en que Juan Pablo II llegó hasta la Basílica: “Soy muy apegado a este personaje mundialmente conocido, y verlo rendirse ante el Señor fue muy especial.”

En lo referente a los favores concedidos por el Cristo Negro en su vida, Córdova manifiesta que han sido muchos. “Si pedimos con fe, definitivamente nos lo concederá. No se trata de creer que la imagen nos ayudará, sino que es mediadora. Son millares de personas en el mundo que dan testimonio de su poder”, matiza.

La ciudad también festeja al Cristo Negro

Cada 15 de enero, los peregrinos se acercan hasta la Basílica de Esquipulas para venerar al Cristo Negro. Deyvid Molina, del área de Religiosidad del Centro de Estudios Folklóricos de la Universidad de San Carlos, indica que aunque este no ha sido decretado patrono del país, existen suficientes razones para considerarlo como tal. Una de las principales, asegura, es que su imagen está prácticamente en todos los templos, y la capital no es la excepción.