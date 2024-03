Un recital que medita sobre la vida y la muerte

Cortesía: de la artista

Daniela Romo y Fabiola Roudha se unieron para interpretar Nada, un bolero con ritmos del pop y soul, composición de ambas y que aborda el desamor, disponible en las plataformas digitales.

La producción se realizó en Guatemala, pero las voces finales se grabaron en México en noviembre del año pasado, en el estudio Once Once. “Empecé a cantar, luego me fui al teclado y ahí supe que en este sencillo se debían incluir esos géneros musicales”, dijo la compositora guatemalteca.



En febrero de 2023, la reconocida cantante mexicana invitó a Roudha a compartir escenario en el concierto que presentó en el país.

En ese momento, ella tenía un as bajo la manga, porque le platicó sobre su melodía y le sorprendió que Daniela ya la hubiera escuchado y le confirmó que grabarían juntas.



Aparte del estreno de esta canción, Roudha tiene una agenda muy activa este año, ya que es la primera artista no costarricense en ser headliner del festival Wila fest/Rock Fest, que se programa para el 20 de abril en Costa Rica. También planea estar en el festival Seoul Music Week, en septiembre de este año.