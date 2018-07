Un gabinete que, desde ya, lo dice todo 

Andrés Manuel López Obrador se apresta para ser el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y se hace acompañar de un gabinete de lujo compuesto por ocho mujeres y ocho hombres, los más de ellos con estudios universitarios muy superiores a los suyos, un hombre inteligente, López Obrador, que, como inteligente que es, no le teme a la inteligencia, ni a la superior formación de sus ministros. Su gabinete no obedece a improvisación alguna, y fue dado a conocer desde el pasado diciembre, seis meses antes de las elecciones y un año antes de que los escogidos –de darse el triunfo– llegasen a tomar posesión de sus cargos, tiempo suficiente para que la población pudiera conocerlos y evaluarlos y para que estos se preparasen a hacerse cargo de estos.

La mayoría de ministros anunciados –hombres y mujeres– gozan de grados y posgrados académicos obtenidos en las mejores universidades del mundo, entre estas, las británicas de London School of Economics, Oxford y Cambridge, y, si bien es cierto que, como bien dice la sentencia popular, lo que la naturaleza no da, no lo presta Salamanca, en el caso de los designados, puesto que hablan también sus trayectorias, parecerían sumarse la naturaleza y la academia. Carlos Andrés López Obrador carece de los posgrados académicos de que gozan varios de los ministros que ha decidido designar, lo que dice mucho de él –quizá todo–, por cuanto que ha decidido rodearse de los mejores sin temer a su mayor formación, y, quizá, también, a su mayor inteligencia, actitud contraria a la de muchos que temen una relación semejante y que prefieren –para así brillar– vano el esfuerzo la compañía de mediocres.

Me llama poderosamente la atención y sobresale sobre el resto de su gabinete el anunciado nuevo ministro de Relaciones Exteriores, José Vasconcelos, quien, a su formación académica y a su trayectoria, suma la alcurnia, hijo de José Vasconcelos, inolvidable ministro de Educación y reconocido caudillo cultural de la revolución mexicana, importante pensador de lo nuestro –de nuestra americanidad mestiza–, quien debió haber sido en su momento Presidente de México. José Vasconcelos, padre, el de la raza cósmica. El nuevo posible ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos –este el cargo que ocupará el embajador José Vasconcelos (hijo)– suma a su formación académica su experiencia en el desempeño público, habiendo sido embajador en varios países europeos.

Manuel Andrés López Obrador –inspirado tránsfuga– ¿tránsfuga? formó parte del Partido Institucional Democrático, PRI, el partido de la revolución mexicana, notable organización política que va acercándose ya al siglo de su fundación y que ha abrigado, dentro de su seno, a múltiples personajes y tendencias, desde conservadores hasta comunistas, tan enraizado el PRI en la vida mexicana, que un abierto “antipriísta”, mi buen amigo Enrique Ortega Gabriel, formado, como en mi caso, por los jesuitas (así también lo fueron Pascal, Castro y Rizal) y quien año con año convoca a una misa por el emperador Maximiliano votaba PRI en las distintas elecciones, como consecuencia de esta sola y sencilla explicación:

“México, sin el PRI, no funciona…” López Obrador, tabasqueño, estado vecino a Guatemala, fue siempre López Obrador (y más bien las organizaciones políticas, las tránsfugas, tránsfugas de sus principios y valores) y, como tal, siguiendo siendo López Obrador, incómodo ya en el PRI, pasó a formar parte del PRD, el partido surgido como una disidencia de este –más a su izquierda, supuestamente– y que fuera formado por Cuauhtémoc (Kuauhtmok) Cárdenas, hijo de Lázaro Cárdenas, expresidente de México, agrupación política que Manuel Andrés López Obrador llegó a presidir y a darle la dimensión y envergadura que no había alcanzado anteriormente. Tres veces candidato a la Presidencia de México, esta vez (consumado “su transfuguismo” al frente de una agrupación surgida de sí mismo, MORENA, pero abierta a otras y coaligada), finalmente, la ha alcanzado.

¿Llegar a la Presidencia para destruir? ¿Para cobrarse deudas y afrentas personales, dudas y afrentas que deben ser muchísimas? ¡Por favor! El próximo Presidente de los Estados Unidos Mexicanos constituye una carta probada en la administración pública, habiendo estado al frente del Gobierno del Distrito Federal (la Ciudad de México) ciudad que es la más grande del mundo, posición esta desde la cual –con hechos– evidenció su eficiencia, su sensibilidad y su respeto por los demás y por sí mismo; sensibilidad para abordar los problemas de los otros –los de todos– pero, sobre todo, los de aquellos que más lo necesitan. Carta probada, pues, en cuanto a lo que es, hace y significa y que vino a matizar con el gabinete escogido. Su triunfo pone fin a toda una era en la que los fines originales del Estado se fueron perdiendo y que deben recuperarse a la luz de los tiempos, el mejor de los soportes para alcanzarlo, el propio sistema que, agotado, lo hizo posible. Lo tiene todo para ser un gran gobernante, y, haciéndose rodear, como lo hace, denota que lo hará con pie derecho. Su viudez, su vida familiar intensa; su vida personal rehecha, su esposa, sus hijos, sus libros, sus sueños… Cinco los talentos en manos de López Obrador –algunos– forjados incluso por sí mismo: y no puedo hacer sino mis mejores votos porque sepa usarlos bien y a plenitud.

Para muestra, un botón y el gabinete del que se hace acompañar da la pauta. ¿Un engaño el anunciado gabinete para esconder otras intenciones? No lo creo, en absoluto: demasiado el camino recorrido para engañar a otros, y engañarse. Dentro de la vieja administración y dentro de sus adversarios también encontrará gente valiosa, buenos vasallos, si existe buen señor. Sea, entonces, buen señor. Sé que muchos ven con aprensión su triunfo, pero no estamos en momentos de aprensiones sino de sueños y de realizaciones comunes que –aplicado a toda América Latina– “desunidos los de dentro…los devoran los de fuera”. ¡Mucho del futuro de México y –por añadidura– de nuestro propio futuro –el de la América de la raza cósmica– se encontrará en sus manos!