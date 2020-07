Amarini Villatoro conocerá la ruta de la bicolor.

Este es un día clave para el futbol nacional, toda vez que el presidente de la Federación Nacional de Futbol, Gerardo Paiz, sostendrá una reunión con miembros de la FIFA y la Concacaf, para definir el calendario de competencias rumbo a la Copa Oro 2021 y el Mundial de Qatar 2022.

El técnico de la Selección Nacional, Amarini Villatoro, muestra preocupación frente a la posibilidad de llegar a la competencia internacional sin haber tenido suficiente tiempo de trabajo con sus dirigidos, y que estos acumulen demasiados partidos en corto tiempo, al inicio del torneo, todavía sin definir fechas.

Villatoro reconoció que mientras no haya Liga y no se implementen los protocolos sanitarios oportunos, más se retrasará el inicio del trabajo con la bicolor.

“Nuestra propuesta es que se respeten las fechas FIFA, pero al final, la Liga tendrá de cualquier manera que hacerle espacio a la competencia internacional, por obligación.” Amarini Villatoro

técnico de la Selección

“Para mí es preocupante que no se inicie el futbol, pero se entiende que esto no depende de las autoridades del futbol, sino de las de Gobierno, sobre la base que ellos consideren sobre la pandemia; pero desde mi posición es preocupante porque, según lo que se ha informado, es que las fechas de octubre y noviembre no están suspendidas, y se especula que se jugará en esos meses”, reflexionó el técnico nacional.

“Estamos conscientes de que somos una selección de casa; creo que un 90 por ciento de sus jugadores pertenece a la Liga local, que mientras esté detenida, también estará sin actividad la Selección Nacional, y ya acumula 4 meses de inactividad, más que el mantenimiento físico, que nos hace vernos en desventaja respecto de los países donde se entrena o se ya juega. Nuestros competidores del Caribe, aún sean de Tercera o Cuarta División, sus futbolistas tienen actividad en Europa, donde el futbol se ha reactivado”, reaccionó Villatoro.

Sin invitación

Villatoro, además, lamentó que no se le haya invitado para planificar el calendario de competencia de la Liga acorde al trabajo de la azul y blanco.

Amarini Villatoro, técnico de la Selección, está al pendiente del futuro de los torneos internacionales.

“Yo agradezco el gesto del presidente de Comunicaciones, Juan García, quien propuso que estuviera presente, pero quiero aclarar que en ningún momento he recibido invitación de la Liga Nacional para alguna reunión de trabajo donde se pueda presentar nuestro plan”, externó el adiestrador.

“Nuestra propuesta es que se respeten las fechas FIFA, pero al final, la Liga tendrá de cualquier manera que hacerle espacio a la competencia internacional, por obligación. Lo otro es que al menos durante el primer mes no se cargaran demasiados partidos entre semana, por la situación de que en ese tiempo se pueda aprovechar para completar el acondicionamiento físico y una mejor recuperación entre partidos, por el tiempo que se lleva de inactividad. Vimos el ejemplo en Europa con atletas consagrados, y en las primeras semanas hubo muchas lesiones y agotamiento físico”, explicó Villatoro.

Nicolás Rittmeyer es un futbolista estadounidense-guatemalteco, que estará entre los llamados por Villatoro.

“El calendario propuesto por mi cuerpo técnico comprende 22 fechas, mientras que el actual es de 26, para reducir aproximadamente 6 semanas el certamen, el equivalente a no tocar los miércoles del inicio, y asumiendo que comenzará tarde, para que concluya en diciembre y no se cargue enero con una final, pensando que en ese mes pueden programarse partidos de FIFA”, argumentó.

Avanza proceso de López

“El trámite de Jesús López se encuentra en Guatemala; ya avanzó con la recopilación de documentos. Asimismo, tanto él como su mamá han colaborado, y ahora procede continuar el trámite para gestionar primero su inscripción de nacimiento, y una vez tenga ese documento tramitar el DPI y el pasaporte, que no debería de tomarle mayor tiempo”, contó Amarini, quien confía tenerlo activo para octubre.

Villatoro dijo que aunque es poco contar con solo tres legionarios, al menos López está en actividad, Ricardo Jerez volvió a los entrenamientos en Colombia, y Nicolás Rittmeyer, quien anotó el viernes en el triunfo del Charleston Battery, de la USL, se mantienen en actividad.