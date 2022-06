Un colibrí, la mascota de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mar y Playa 

Foto: Rubelsy Pimentel

Esta noche, el ring de la Federación Nacional de Boxeo verá acción en la primera edición del International Boxing Series, la cual tendrá 7 combates durante la velada.

Ayer, en la zona 4 capitalina se realizó el pesaje oficial correspondiente para las peleas de esta noche. Las peleas serán entre las delegaciones de Guatemala, como anfitrión del evento, y El Salvador, país invitado.

Guatemala contará con la participación de Carlos el Piraña Ramírez, en peso pluma de 57kg; Diego el Gato Guardado, en peso ligero de 63 kg; en la categoría femenina, Aylin la Metralleta Jamez, participará en peso mosca de 48 kg; Victoria la Dinamita Chiroy, en un peso súper wélter de 48kg, y Zulena la China Álvarez, en peso supermediano de 75 kg. En la pelea coestelar se tendrá la participación de Keneth el Fino Castillo, con un peso de 69 kg, y la pelea estelar será de peso ligero de 67 kg, en la cual Walter la Bazuca Duarte dejará todo en el ring en representación a Guatemala.

“Siempre hemos estado entrenando fuerte, justamente estamos en un campamento en Xela, luego de este evento regresaremos a concentración para los Juegos Bolivarianos; la pelea del internacional será de un magno evento, donde realizaré lo mejor que he entrenado y me he preparado, daré todo para este combate”, declaró Zulena la China Álvarez, previo a la competición.