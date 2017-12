Un bono por el cumplimiento y dignificación

Por más de 15 meses hemos seguido negociaciones con el STEG, con el propósito de un tercer pacto colectivo; sin embargo, cuando llegamos a la discusión del tema salarial, las negociaciones se estancaron, en virtud de las condiciones financieras del Estado. Analizando formas de estimular al personal del Mineduc, surge la idea de un bono único especial, idea planteada a la dirigencia magisterial, con la cual fuimos evaluando condiciones, cantidades, mecanismos, entre otros aspectos. Luego trasladé la idea al Presidente de la República y al vicepresidente, para lograr su aprobación.

Algunos argumentos a favor del otorgamiento del bono son: dos años sin aumento salarial, dos años sin firma de pacto colectivo, 183 días de clases promedio, realización del censo escolar en horario fuera de contratación, muchos docentes dedican el sábado para realizar estudios con fines de mejorar su desempeño, muchos trabajadores del Ministerio reciben un salario que no alcanza para cubrir el costo de la canasta básica. Estoy consciente de que el nombre “Bono por cumplimiento y dignificación” es aplicable para la gran mayoría de los docentes; sin embargo, hay algunos que no lo merecen, pues presentan deficiencias desde su cumplimiento, conducta, hasta su formación. Lamentablemente, no existe por el momento un mecanismo que premie a los buenos y excluya a quienes no cumplen; esto será algo que debemos crear para el futuro. El otorgamiento de un pago de este tipo representa una serie de acciones que requieren de mucho esfuerzo. Para poder pagar, mucha gente debió trabajar hasta altas horas de la noche, varios días. Ellos siempre quedan en el anonimato, nadie lo sabe ni les agradece. Yo aprovecho para hacerlo por este medio, pues hicieron una labor encomiable. Lamento haber leído comentarios abusivos e irrespetuosos, señalando que debimos pagarlo antes del 24 de diciembre; también mucha prepotencia de algunos por considerarse demasiado merecedores ante tal prestación. Hace más de 10 años se otorgó un bono de Q500.00; luego de ello no hubo nada semejante. El dinero proviene especialmente de las economías de la nómina; fueron Q396 millones. Con ello todos los trabajadores del Mineduc recibirán Q3 mil por igual. Se hicieron acercamientos ante Banrural y Bantrab para que a este bono no se le apliquen descuentos. Asimismo, informo que tomé la decisión de que a los viceministros y a su servidor no se nos aplique el beneficio de recibirlo, no necesariamente porque tengamos jugosos salarios, como se cree. Lo hice para evitar especulaciones y ser congruente con la ética que profesamos. Quiero concluir deseándoles ¡Feliz año nuevo a todos!