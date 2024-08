Un avión de combate F-16 estadounidense se estrella en Ucrania

Nueva York, EFE

La revista TIME reservó la portada de su última edición al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y en ella incluye una entrevista en la que el político centroamericano promete que no se postulará para un tercer mandato.

“Yo no puedo postularme de nuevo, de acuerdo con la Constitución, que lo prohíbe, en el Artículo 152. Además, tengo el acuerdo con mi esposa de que este (mandato) es el último”, dijo Bukele.

El gobernante, cuyo mandato termina en 2029, se refirió así a un texto legal de su país que ha sido polémico en los últimos años por la forma en que el líder del partido Nuevas Ideas consiguió sortearlo para concurrir a la reelección.

Bukele dijo también en la entrevista con TIME que no tiene decidido aún cuál será su futuro a partir de 2029, pero que contempla escribir un libro.

“Va a ser un reto definitivamente, porque no me veo regresando a la empresa privada (…) Realmente no he pensado qué voy a hacer en el 2029”, añadió.

La popularidad de Bukele se basa en su guerra contra las pandillas.

Esas estructuras criminales, según dijo, contaban con 70 mil integrantes y medio millón de colaboradores.