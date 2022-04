Un año de ofrecer productos con emisiones de CO2 reducidas

En enero pasado, las exportaciones de bienes registraron ventas por US $1215 millones, 21 por ciento más al mismo mes de 2021, según información oficial.

Los sectores que lideraron las transacciones son vestuario, con US $137.3 millones; azúcar, US $89.1 millones; grasas y aceites comestibles, US $77.4 millones; café, US $73.2 millones; banano, US $65.6 millones, y cardamomo, US $50.7 millones.

32.5 por ciento de las ventas van a Centroamérica, se indicó.

En su conjunto, estos 6 productos representaron el 41 por ciento del valor total exportado. Según un informe emitido por Fundesa, dinamismo relativo presentaron los rubros de acero y materiales plásticos, que comercializaron al extranjero US $48 millones cada uno.

De acuerdo con el Banco de Guatemala, los principales destinos de las mercancías fueron Centroamérica, con US $394.3 millones; es decir, 32.5 por ciento del total, seguido de Estados Unidos, con US $ 376.4 millones (31 por ciento).

El Ministerio de Economía señaló que Asia y la Unión Europea se colocan en la tercera y cuarta posiciones de compradores. Añadió que México, el Caribe y América del Sur están en la mira de los empresarios nacionales, porque consideran que ofrecen nuevas oportunidades de crecimiento económico.