UEFA confirma la Eurocopa 2028 en Reino Unido e Irlanda y la de 2032 en Italia y Turquía

Fotos: Cortesía Fedefut

La Selección Nacional de Futbol continuó ayer en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Nacional de Futbol (Fedefut) con su preparación para los encuentros que sostendrá en la fecha FIFA frente a Trinidad y Tobago y Panamá, por la Liga de Naciones de la Concacaf.

Por la mañana se incorporaron los legionarios Nathaniel Méndez-Laing, del Derby County inglés; Nicholas Hagen, del Bnei Sakhnin israelí, y Robin Betancourth, del Monagas venezolano. Asimismo, el volante de Xinabajul, José Rosales, quien llegó en reemplazo del lesionado Marlon Sequén.

La bicolor trabajará estos días a doble turno, mientras que los zagueros Nicolás Samayoa y José Morales se mantienen bajo seguimiento médico de los distintos golpes que los afectan, pero que no podrían impedirles jugar.

Robin Betancourth volvió a ser llamado por Tena; ahora juega en Venezuela.

Se espera que hoy se unan Rubio Méndez Rubín y el guardameta Ricardo Jerez; ambos viajan desde Estados Unidos. De los convocados, solo Marlon Peleg no viajó desde Israel, debido a motivos familiares por la coyuntura de la situación que se vive en aquella nación. “Lo que está pasando en el país no me permite irme.

No puedo salir de aquí en un momento tan difícil y, principalmente, porque mi esposa está en un período de embarazo avanzado”, publicó el seleccionado nacional en sus redes sociales. “Debemos seguir por el mismo camino. Hemos visto crecer a esta selección. En cada microciclo los jugadores venimos más motivados y con deseos de cambiar la historia”, manifestó por su parte Darwin Lom.

“Tenemos que ganar contra Trinidad y Tobago para lograr el primer objetivo y luego buscar lo mismo en Panamá, a fin de avanzar a la siguiente ronda y primero Dios clasificarnos para la Copa América”, detalló el delantero.