Trump no cree que Oprah se presente a presidenciales de 2020, pero dice que le ganaría

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este día que no cree que la estrella televisiva Oprah Winfrey se presente como candidata presidencial demócrata en las elecciones de 2020, pero dijo que si lo hiciera, él ganaría la contienda sin problemas.

“Si, ganaré a Oprah. (Competir contra) Oprah sería muy divertido. La conozco muy bien, salí en uno de sus programas. Tuvo a Donald Trump (como invitado)”, dijo Trump a los periodistas durante un encuentro con legisladores en la Casa Blanca.

“Me gusta Oprah. No creo que se vaya a presentar”, añadió el presidente.

La especulación sobre una posible candidatura presidencial de Oprah no ha parado desde el domingo por la noche, cuando la famosa presentadora y actriz dio un celebrado discurso en la gala de los Globos de Oro, en el que cargó contra el acoso sexual a las mujeres.

Una amiga cercana de Winfrey, Gayle King, dijo hoy a la cadena de televisión CBS News que cree que la presentadora “está intrigada por la idea” de competir contra Trump en las elecciones de 2020.

Al revuelo sobre las posibles intenciones de Oprah se ha sumado una nueva polémica relacionada con la hija mayor de Trump, Ivanka, quien este lunes por la noche aplaudió el discurso de los Globos de Oro en un tuit.

“Acabo de ver el poderoso e inspirador discurso de @Oprah en los #GoldenGlobes de anoche. ¡Unámonos todos, hombres y mujeres, y digamos #TIMESUP!”, escribió Ivanka Trump, en referencia al movimiento contra el acoso sexual “Time’s Up” que han creado centenares de actrices y productoras de Hollywood.

Just saw @Oprah‘s empowering & inspiring speech at last night’s #GoldenGlobes. Let’s all come together, women & men, & say #TIMESUP! #United https://t.co/vpxUBJnCl7

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) 9 de enero de 2018