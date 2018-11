Trump celebra Acción de Gracias y ataca a la Justicia por “crisis migratoria”

El presidente de EE. UU., Donald Trump, felicitó hoy a los estadounidenses en el Día de Acción de Gracias, una festividad que conmemora los tiempos en que colonos europeos e indios nativoamericanos compartieron mesa, y acto seguido cargó contra la Justicia por bloquear sus restricciones migratorias.

“¡FELIZ ACCIÓN DE GRACIAS A TODOS!”, escribió el mandatario en su cuenta personal de Twitter.

Justo después de tuitear ese primer mensaje, Trump volvió a criticar al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, en California, y al juez que preside el Tribunal Supremo, John Roberts, tal y como hizo el martes después de que la corte californiana bloqueara un decreto que impedía a los emigrantes solicitar asilo estando ya en el país.

“El juez Roberts puede decir lo que quiera, pero el Noveno Circuito es un total y completo desastre. Está fuera de control y tiene una reputación terrible”, insistió el Presidente.

Justice Roberts can say what he wants, but the 9th Circuit is a complete & total disaster. It is out of control, has a horrible reputation, is overturned more than any Circuit in the Country, 79%, & is used to get an almost guaranteed result. Judges must not Legislate Security…

