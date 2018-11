Trump ataca a Macron por sus “bajos niveles de popularidad”

El presidente estadounidense, Donald Trump, renovó hoy sus críticas al presidente francés, Emmanuel Macron, por sus “bajos niveles de popularidad”, a la vez de que subrayó que fue EE. UU. el que rescató a Francia durante la Segunda Guerra Mundial.

“Emmanuel Macron sugiere construir su propio Ejército para proteger a Europa frente a EE. UU., China y Rusia…”, ironizó Trump en un párrafo de este tuit.

Emmanuel Macron suggests building its own army to protect Europe against the U.S., China and Russia. But it was Germany in World Wars One & Two – How did that work out for France? They were starting to learn German in Paris before the U.S. came along. Pay for NATO or not!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de noviembre de 2018