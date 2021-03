Triunfo con poco futbol

Después de algunas fechas de ausencia del Campeonato Nacional de Aceleración, el piloto Alejandro Villatoro volvió con el pie derecho para la tercera jornada de 2021 y triunfó en la división Experimental o B Modificada.

Villatoro es uno de los corredores que más dedicación le brindan a sus distintos autos de competencia, y este no fue la excepción, pues el Mitsubishi Evolution lo venía preparando desde hace meses, para dejarlo lo mejor posible. El esfuerzo no fue en vano, al alzarse con el triunfo en una de las divisiones más importantes del circuito. Pero su victoria no se limitó a una categoría, también se hizo presente en el podio de la C Modificada, al ocupar la segunda posición, solo siendo superado por Marlon Oroxon, quien ocupó el primer puesto; mientras que Wilfredo Corado, en un Honda EG, alcanzó la tercera casilla.