Transmetro comenzará a circular el viernes

La demanda de café tostado nacional en los mercados de Estados Unidos, El Salvador, Belice, Costa Rica, Panamá y Canadá se incrementó 76.2 % en los primeros cinco meses del año, en comparación con el mismo período de 2019, según la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport).

En ese lapso de este año se registraron ventas por US $659 mil 553 (Q5.07 millones), es decir, US $374 mil 368 (Q2.8 millones) más que en 2019, cuando fue de US $285 mil 185 (Q2.1 millones), de acuerdo con los datos del Bango de Guatemala (Banguat), refirió el presidente del Comité de Cafés Diferenciados de Agexport, Guillermo Rodríguez.

“Anteriormente la exportación de café tostado era mínima, pero no perdimos la esperanza y al impulsar nuestra plataforma Coffee Trade logramos darle un valor agregado al grano tostado e industrializado, vimos que en tiempos de confinamiento se incrementó la demanda en dichos mercados”, manifestó Rodríguez.

Mediante la plataforma Connecting Best Markets de Agexport, las ventas de café tostado y empacado en 2019 representaron US $1 millón (Q7.69 millones). Estas ventanas internacionales se han vuelto una oportunidad para promover este producto terminado, el cual se cotiza con mejor precio y que fomenta la transformación de los productores del grano, recordó Rodríguez.