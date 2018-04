Tome el control de la Música de Videojuegos

Para viajar, saltar obstáculos o combatir en mundos virtuales, solo hace falta tomar unos controles y presionar play. Ahora, esa adrenalina será recreada por la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), con el concierto Música de Videojuegos. La presentación será el jueves a las 20:00 en la Sala Efraín Recinos, del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Admisión: platea Q150 y balcones Q100.

Los clásicos

El programa de Música de Videojuegos no se enfoca solamente en un título; por el contrario, ofrece un amplio recorrido por melodías de juegos tan populares como Mario Bros, Pokémon, Final Fantasy, The Legend of Zelda, Megaman, Sonic y Chrono Cross & Chrono Trigger. Como ingrediente adicional, en la primera parte aparece un medley retro.

El puertorriqueño Emanuel Oliveri, director invitado, asegura que su objetivo es obsequiar una presentación distinta. “Incluso, tendremos un espacio de karaoke sinfónico, así que el público debe llegar preparado”, aconseja el violista. Además, invita a los espectadores a asistir disfrazados como sus personajes favoritos.

Romper las formalidades

Música de Videojuegos es una idea original de Oliveri, quien busca romper la formalidad de un espectáculo sinfónico mediante la interacción con la audiencia. “Yo nunca anuncio las piezas, pues disfruto la euforia producida al identificar las canciones. Es similar a las reacciones generadas en funciones de rock”, manifiesta. Para transformar el ambiente, aún más, cada tema se completará con proyecciones visuales.

Sonoridad y motivación

El director indica que la calidad musical de este show será comparable a la de un soundtrack, ya que esas partituras que incluyen notas electrónicas, se lograron adaptar a los instrumentos de los integrantes de la OSN. “Es importante aprovechar el talento que existe en Guatemala. No todas las ciudades lo tienen y no todos los días seda un concierto pop”, puntualiza Oliveri.