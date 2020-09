Tom Hanks pagó de su bolsillo escenas de “Forrest Gump”

Tom Hanks pagó de su propio bolsillo el rodaje de escenas de Forrest Gump, incluido su famoso viaje alrededor de EE. UU., ya que los estudios de Paramount no confiaban en la rentabilidad del proyecto.

A pesar de que el director de Forrest Gump, Robert Zemeckis, ya contaba en 1994 con una buena reputación en Hollywood tras dirigir Back to the Future (1985) y Who Framed Roger Rabbit (1988), los productores no querían financiar esa escena crucial, indicó Hanks en una entrevista del programa In Depth With Graham Bensinger publicada esta semana.

“El dijo: ‘nos va a costar esta cantidad de dólares’. Y no era barato. Y yo di el ‘ok’”, recordó el actor sobre la conversación en la que el cineasta pidió dinero al protagonista. “Dijo: ‘vamos a dividir esa cantidad y se la damos a Paramount. Les daremos el dinero, pero tendrán que compartir las ganancias un poco más’”, detalló.

La inversión salió bien porque después de que la cinta se convirtiera en un éxito inmediato, el nuevo contrato otorgó a Hanks unos US $65 millones (Q505.4 millones).

Hubo otra escena, no detallada, en la que el actor y el director tuvieron que volver a meter mano en su cuenta de ahorros para afrontar el seguro del rodaje ya que por las malas condiciones climáticas los estudios no querían hacerlo.

Asimismo, sobre el rodaje de Forrest Gump, el intérprete destacó que tuvo problemas para interiorizar su personaje hasta el punto de que los tres primeros días de trabajo no sirvieron de nada y se tuvieron que repetir todas las tomas.

“Bob (Zemeckis) me dijo: ‘Sé lo que estás intentando hacer. Sé lo nervioso y cohibido que puede ser esto antes de que cojamos el ritmo. Pero no vamos a utilizar ninguno de estos tres primeros días porque no creo que lo tengas, no tienes al personaje”, indicó.

Durante la entrevista, Hanks también recordó que antes de hacerse popular con la comedia Bosom Buddies, una década antes de Forrest Gump, estuvo al borde la bancarrota y tuvo problemas para pagar el alquiler.

*EFE