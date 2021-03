Tom Brady asegura su permanencia con Buccaneers hasta la temporada 2022

Valencia, EFE.- El Levante se impuso al Valencia (1-0) en el derbi valenciano en un duelo de neto dominio local y que pudo resolverse por un triunfo más amplio ante un rival que volvió a ofrecer su cara más indolente como acostumbra en sus duelos como visitante.



A pesar de que el Valencia tuvo una mejor puesta en escena, el Levante supo revertir la situación y volcarse sobre la meta de Jasper Cillessen, que pronto vio como un balón se estrellaba en la cepa del poste en un disparo de Jorge De Frutos.



El Levante arrollaba en juego a un Valencia que se mostraba inoperante tras su intenso inicio y tras una sucesión de llegadas con peligro del equipo de Paco López, los locales lograban batir la meta visitante en una acción que contó con la colaboración del valencianista Diakhaby, ya que una pérdida del francés fue aprovechada por Rochina para asistir a Roger, que no perdonó a los 18 minutos de partido.



El gol premiaba el mejor juego y el ímpetu de los locales ante un rival errático que confirmaba sus bajas prestaciones en los partidos lejos de Mestalla y con un juego plano y previsible con el que no inquietaba a los levantinistas.



Superada la media hora, el juego se equilibró, pero era el Levante el que se encontraba más cómodo sobre el terreno de juego y dominando sin agobios la situación, si bien el partido alcanzó el descanso con la mínima ventaja local.



En el arranque de la segunda mitad, el partido se movía bajo un guión similar al que concluyó la primera parte, aunque ahora la imprecisiones en el juego se sucedían en ambos equipos.



A pesar de que ninguno de los dos equipos imponía su dominio, el Levante tenía claro su objetivo y esperaba ahora agazapado los errores forzados de su rival para hacer daño arriba a un Valencia incapaz de generar juego en los metros finales. De hecho, un nuevo error garrafal de Diakhaby estuvo a punto de suponer el segundo gol local pero no fue aprovechado ahora por Roger cuando estaba en clara ventaja.



Lejos de mejorar, conforme avanzaba el segundo tiempo el Valencia no encontraba orden ni criterio en su juego, mientras que el Levante seguía aprovechando los desajustes valencianistas para llevar el peligro a los dominios de Cillessen.



Aunque en el último cuarto de hora el Valencia tuvo un atisbo de reacción, solo un buen disparo de Manu Vallejo obligó a emplearse a fondo a Aitor, que a lo largo de la noche apenas vivió situaciones de serio peligro.