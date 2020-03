Todo es Una revela a Margarita Azurdia

Superman, el casi omnipotente héroe proveniente del planeta Krypton, fue el primer superhéroe de la historia y es uno de los íconos culturales más reconocidos mundialmente. Para muchas personas el personaje es un sinónimo de los EE. UU. Pero, ¿qué hubiera sucedido si en lugar de aterrizar en Kansas, su nave hubiera caído en una granja colectiva de la Ucrania soviética?

Esta es la premisa de la película Superman: Red Son, estrenada la semana pasada en línea por Warner Bros. Forma parte de la línea de cintas originales animadas del DC Universe y fue realizada por el famoso estudio de animación de Warner Bros. El proyecto contó con las voces de Jason Isaacs, Amy Acker y Diedrich Bader, en los papeles de Superman, Lois Lane y Lex Luthor, respectivamente.

La película se basa en el cómic homónimo de DC Comics de 2003 escrito por el guionista Mark Millar e ilustrado por un equipo de artistas compuesto por los dibujantes Dave Johnson, Andrew Robinson, Walden Wong y Killian Plunkett.

La historia se inicia en los años 50, con EE. UU. reaccionando ante el anuncio de un superhombre surgido en la Unión Soviética. Al principio se cree que es solo más propaganda de Stalin, pero al poco tiempo se comprueba su veracidad, cuando Superman salva a Metrópolis de un satélite ruso que había caído de su órbita. Así comienza un juego de ajedrez entre el alienígena ruso y su némesis, el científico americano Lex Luthor, con profundas consecuencias globales. Versiones alternativas de Bizarro, los Green Lantern Corps, Wonder Woman y Batman hacen su aparición en la historia.

La idea de Red Son se le ocurrió a Millar a los seis años, cuando leyó una historia en la que la nave de Superman cae en aguas neutrales, por lo que

EE. UU. y la Unión Soviética deben correr contra el tiempo para ser los primeros en alcanzarla. Los americanos ganan, por supuesto, pero la posibilidad de que Superman hubiera caído en manos rusas dejó una inquietud perdurable en el joven lector.

Superman: Red Son fue publicada como parte de la línea Elseworlds, por lo que no forma parte de la continuidad narrativa del personaje. Como parte del evento The New 52 (2011), la Tierra, donde toma lugar la historia, fue integrada al multiverso DC y designada como Tierra-30.

La miniserie todavía es extremadamente popular y ha sido reimpresa en múltiples oportunidades desde su primera aparición. A partir de 2009 fue compilada en ediciones de lujo de 168 páginas. Aparte de la película animada, la premisa de Red Son ha sido revisitada en otros cómics, como DC Comics Bombshells y Dark Nights: Metal. También se ha adaptado para la televisión, videojuegos y motion comics.