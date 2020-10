Tito “El Bambino” lanza nuevo sencillo junto a Lenny Tavárez

Editorial Piedrasanta publica una adaptación de la obra del historiador Severo Martínez Peláez.

Temeroso de que, por la naturaleza de los lectores, su mensaje se perdiera, Severo Martínez Peláez (1925 – 1998) se llegó a plantear la idea de hacer una versión más sencilla y breve de su obra cumbre: La Patria del Criollo. Así lo relata Irene Piedrasanta quien, cinco décadas después del lanzamiento del título original, publicó una adaptación para jóvenes. El libro, del que se desprende un texto tan comprensible como fiel a las tesis del autor, está ya disponible en las principales librerías del país y en Amazon.

Fundamental

Además de editora, Irene Piedrasanta es socióloga y docente. De ahí que esté convencida de que si hay un libro de Historia que debe estar en los hogares de los guatemaltecos, ese es La Patria del Criollo. En abril del año pasado, cuando obtuvo el permiso de Irisel Martínez, la hija de Severo Martínez Peláez, comenzó a trabajar en una versión para jóvenes. “No se puede pretender que a los estudiantes les guste la Historia o aprendan de ella, sin leer”, afirma.

El propio historiador se había planteado hace 50 años hacer una edición más comprensible de su libro. De esa intención dejó constancia en la dedicatoria de un ejemplar, al que Piedrasanta tuvo acceso gracias a Edeliberto Cifuentes Medina. El docente, investigador y gran conocedor de Martínez Peláez fungió como asesor de contenidos para esta adaptación y asegura que, aún hoy, este es un título “fundamental” para explicar nuestro presente y por qué estamos como estamos.

Contenido central

En su versión original, La Patria del Criollo consta de 638 páginas de texto, que se convierten en 700, con citas, pies de página e índice, apunta Cifuentes: “Lo interesante es que en cada uno de estos capítulos, divididos en epígrafes, Severo elabora tesis e hipótesis esenciales. El trabajo de Piedrasanta elimina todas esas cuestiones que podrían ser descriptivas o argumentativas, y toma directamente esos planteamientos, por lo que el contenido central permanece intacto”.

El historiador Severo Martínez Peláez es el autor de esta obra, publicada originalmente en 1970.

Para Piedrasanta, un elemento fundamental de su edición son las ilustraciones: “Motivan a leer, pero también contribuyen a la comprensión y a ampliar con otros detalles el escrito. Una de las imágenes es la muerte de Pedro de Alvarado, que si bien no está descrita en el texto, sí está en la adaptación”. Sin embargo, argumenta la editora, no se puede conocer la obra sin entender a su autor, por lo que añadió una biografía de 10 páginas, escrita por Chris H. Lutz y W. George Lovell.

Desde otra perspectiva

La Patria del Criollo es un libro “muy leído”, del que de manera oficial se pueden registrar 120 mil ejemplares publicados, desde 1970 hasta la actualidad, según las investigaciones de Cifuentes. “Desde luego en Guatemala no se lee Historia, porque la que se conoce es aburrida y acartonada, pero este título está en una perspectiva totalmente distinta. La obra pone el dedo en la llaga y plantea una epistemología científica de la Historia y de las ciencias sociales, como no se ha hecho en el país hasta el presente”, agrega.

Aunque sus constantes reimpresiones dan cuenta de que La Patria del Criollo no pasa de moda, esta edición abre una nueva ventana para su comprensión. “Nos encantaría que los estudiantes hicieran versiones adaptadas del libro porque, si no se entiende o no se lee suficientemente, no se puede hacer un trabajo creativo. Creo que, en ese sentido, tenemos que hacer mucha labor de comunicación con los docentes”, concluye

Piedrasanta.