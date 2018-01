Three Billboards Outside Ebbing, Missouri se impone en los Golden Globe

Con las más grandes estrellas de Hollywood ataviadas de negro para unirse al movimiento Time’s Up, que busca visibilizar a las víctimas de discriminación, acoso y abuso, los Golden Globe celebraron su 75 aniversario. Más allá de los aplaudidos discursos reivindicativos, en la gala destacaron los galardones de Three Billboards Outside Ebbing, Missouri y Big

Little Lies.

La gran carrera en la temporada de premios arrancó con un nombre: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. El título triunfó en los Golden Globe como película de drama, actriz (Frances McDormand), actor secundario (Sam Rockwell) y guion (Martin McDonagh). Favorita en nominaciones, The Shape of water solo consiguió el de dirección (Guillermo del Toro) y banda sonora. Por su rol de Winston Churchill en Darkest Hour, Gary Oldman fue reconocido en actuación masculina dramática.

Lady Bird, escrita y dirigida por Greta Gerwig, se coronó como cinta de comedia o musical y actriz (Saoirse Ronan). Mientras que como actor, el galardón fue para James Franco por The Disaster Artist.

En la televisión el protagonismo fue femenino. Big Little Lies cumplió los pronósticos y se llevó cuatro galardones: miniserie, actriz (Nicole Kidman), actor secundario (Alexander Skarsgård) y actriz secundaria (Laura Dern).

Con mujeres en los roles estelares también la mejor serie dramática, The Handmaid’s Tale, basada en la novela de Margaret Atwood; y la comedia The Marvelous Mrs. Maisel, que narra la historia de una ama de casa que en los años 50 decide convertirse en humorista.

