Thiem desencadena un terremoto para sobrevivir a Djokovic

Londres, EFE.- Dominic Thiem puso a prueba su solvencia y resistencia para sobrevivir al peso mental de desperdiciar 4 puntos de partido antes de conseguir sobrevivir al número uno, Novak Djokovic por (7-5, 6-7 (10) y 7-6 (5).



El serbio, que se queda por quinto año consecutivo sin igualar los seis títulos de Roger Federer, sucumbió contra un Thiem quien, luego de ganar el US Open, demuestra tener por fin la cabeza necesaria para pelear por los grandes títulos.



Aunque estuviera cerca de tirar todo por la borda cuando no convirtió cuatro puntos de partido en el tie break de la segunda manga, un golpe mental que no le tumbó y que le preparó para un tercer set donde sí selló el triunfo en otro desempate, esta vez marcado por el naufragio de Djokovic.



Thiem se medirá en la final de este domingo al ganador del duelo entre Daniil Medvedev y Rafael Nadal.