The Power of the Dog arrasa en los premios Critics Choice

EFE – The Power of The Dog (El poder del perro) dejó este domingo clara su posición de favorita para los Óscar tras ganar el galardón a la mejor película en los premios Critics Choice de EE. UU., apenas horas después de hacer lo mismo en los británicos Bafta.

La Critics Choice Association (CCA), una entidad que agrupa a unos 500 críticos cinematográficos de Estados Unidos y Canadá, coronó a este filme de Netflix con los premios a la mejor cinta, mejor dirección, mejor fotografía y mejor guion adaptado.

Su directora, Jane Campion, se llevó el galardón a la mejor dirección tras un fin de semana plagado de triunfos a su nombre en el que también ganó el Bafta y el gran premio del Sindicato de Directores de Hollywood (SAG Awards).

“Soy como la abuela de la ola de mujeres cineastas, ¡pero aún estoy aquí!”, exclamó Campion, de 67 años, en el escenario del Hotel Fairmont de Los Ángeles, donde se celebró la gala.

La cineasta es la única mujer que ha logrado estar nominada al Óscar a la mejor dirección en dos ocasiones. La primera por The Piano, en 1993.

Y tras esta cosecha de premios quedan pocas dudas de que el próximo 27 de marzo se unirá a las otras dos directoras que ya cuentan con el Óscar en una categoría históricamente masculina: Chloé Zhao por Nomadland (2021) y Kathryn Bigelow por The Hurtl Locker (2010).

La gala de entrega de los Critics Choice Awards estaba inicialmente prevista para enero, con la intención de reemplazar a los Globos de Oro, pero la variante ómicron obligó a posponerlos a este domingo.

Su coincidencia con los Bafta provocó que muchos de los vencedores aceptaran el premio desde Londres.

Will Smith sumó aún más puntos para el Óscar al hacerse con el premio a mejor actor protagonista por King Richard, y Jessica Chastain redobló sus posibilidades al vencer como mejor actriz por The Eyes of Tammy Faye.

Y en las categorías de reparto, la estadounidense de origen puertorriqueño Ariana DeBose se impuso a la puertorriqueña Rita Moreno, ambas nominadas por la nueva versión West Side Story.

DeBose, que ha ganado en los Bafta, los SAG Awards y los Globos de Oro, recogió el premio desde Londres y dedicó unas palabras a Moreno, a quien agradeció “que haya abierto el camino” a otras actrices latinas.

Por su parte, Troy Kotsur venció como mejor actor de reparto por CODA, una película que cuenta con una mayoría de actores con discapacidad auditiva.

La británica Belfast se hizo con el galardón al mejor reparto y uno de sus protagonistas, Jude Hill, de 11 años, estelarizó uno de los momentos más entrañables de la ceremonia al recoger el premio al mejor actor joven.

Finalmente, la japonesa Drive My Car ganó en la categoría internacional y The Mitchells vs. the Machines, en animación.

SUCCESSION Y TED LASSO DOMINAN EL APARTADO TELEVISIVO

En el apartado televisivo, Succession volvió a dominar en el género dramático, mientras Ted Lasso lo hizo en comedia.

Aunque también hubo mención para el fenómeno The Squid Game, ya que Lee Jung-jae se llevó la estatuilla a mejor actor de una serie dramática.

Mare of Easttown se impuso como la mejor serie limitada (miniserie) y su protagonista, Kate Winslet, repitió el triunfo de los Emmy como mejor actriz de este formato.

La temporada de premios de Hollywood continuará con las galas de los sindicatos de guionistas y productores, el fin de semana que viene, para culminar con los Óscar el 27 de marzo.